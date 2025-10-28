हिरवा वाटाणा ३०० रुपये किलो
हिरवा वाटाणा ३०० रुपये किलो
आवक घटल्याने बाजारात भाव वधारला
तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) ः वाशीतील एपीएमसी बाजारात काही दिवसांपासून हिरव्या वाटण्याची आवक कमालीची घटली आहे. त्याचा परिणाम बाजारभावांवर झाला असून घाऊकमध्ये वाटाणा १६० ते २०० रुपये तर किरकोळ बाजारात २२० ते ३०० रुपये प्रतिकिलोने विकला जात आहे.
वाशीतील एपीएमसी बाजारात नाशिक, पारनेर, सासवड, जुन्नर तसेच उत्तर भारतातून हिमाचल प्रदेश, काश्मीरमधून हिरव्या वाटाण्याची आवक होते. उत्तर भारतात पावसामुळे वाटाण्याच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. राज्यातसुद्धा तीच परिस्थिती आहे. राज्यातील पारनेर, जुन्नर व सासवड आदी भागांत दिवाळीपूर्व पेरणीच्या वेळी पाऊस आल्याने उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. बाजारात फक्त नाशिक जिल्ह्यातून हिरव्या वाटाण्याची आवक होते. आवक कमी पडत असल्याने दरात वाढ झालेली आहे.
-----------------------------
नवीन पीक येण्यास विलंब
घाऊक बाजारात प्रतिकिलो १००-१२० रुपयांनी उपलब्ध असलेला वाटाणा १६०-२०० रुपयांवर गेला आहे. तर किरकोळ बाजारात २२० ते ३०० रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे. तर वाटाण्याचे नवीन पीक तयार होण्यास अद्याप एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने वाटाण्याचे दर वधारलेले असतील, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
