छटपूजा कार्यक्रमादरम्यान दोन गटांत हाणामारी
समाजमाध्यमांमध्ये व्हिडिओ व्हायरल
कल्याण, ता. २८ ः छटपूजा उत्सवादरम्यान सोमवारी रात्री (ता. २७) कल्याणमधील खडेगोळवली परिसरात दोन गटांत जोरदार हाणामारी झाली. फटाके फोडण्यावरून झालेल्या वादातून ही घटना घडली असून या ‘फ्री स्टाईल’ हाणामारीचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे.
खडेगोळवली परिसरात सोमवारी (ता. २७) रात्री छटपूजा कार्यक्रम सुरू असताना वाद झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, छटपूजेच्या धार्मिक कार्यक्रमावेळी काही युवकांनी फटाके फोडण्यास सुरुवात केली. याला दुसऱ्या एका गटाने विरोध केला, ज्यामुळे दोघांमध्ये वाद विकोपाला गेला. क्षणातच दोन्ही गटांमध्ये हाणामारी सुरू झाली, ज्यामुळे उपस्थित भाविकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. उपस्थित भाविकांनी हस्तक्षेप करत दोन्ही गटांना शांत केले.
भाविकांकडून निषेध
धार्मिक सोहळ्यादरम्यान घडलेल्या या घटनेबद्दल पूजेसाठी जमलेल्या भाविकांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे. छटपूजेसारख्या पवित्र कार्यक्रमात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाने अधिक कडक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
