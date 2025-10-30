कल्याण अवती-भवती
ओम शिवम सत्संग ट्रस्टकडून गोशाळेला मदत
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) : ओम शिवम सत्संग ट्रस्ट गोसेवा परिवाराने डॉ. विजय पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोबर महिन्यातील गोसेवा यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. दरमहिन्याच्या शेवटच्या रविवारी टिटवाळा येथील गुरवली गावातील गोशाळेत जाऊन हा परिवार गोसेवा करतो. केवळ तीन हजार रुपयांपासून सुरू झालेली ही गोसेवा आता मासिक २१ हजार रुपयांची नियमित सेवा बनली आहे. गोशाळेला २१ हजार रुपये किमतीचा भुसा, कोंडा, पेंढा आणि दगड दान करण्यात आले. या सेवेचे बिल सचिन गोरे आणि मनोज तिवारी यांच्या सौजन्याने देण्यात आले. गोशाळेचे संचालक हरिओम महाराज यांनी गायींसाठी लापशी तयार करून गोसेवकांना वाटली. याप्रसंगी गोसेवा कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी गायींना चणाडाळ-गूळ, हिरव्या भाज्या, काकडी आणि पालक अशा पदार्थांचे वाटप केले. कल्याणमधील विविध समुदायांतील मित्रांकडून दरमहिन्याला थोडीफार रक्कम गोळा करून हा परिवार नियमितपणे गोसेवा करीत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.