खड्ड्यांमुळे पवईतील तिसरा बळी!
छटपूजेहून परतणाऱ्या तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू
घाटकोपर, ता. २८ (बातमीदार) ः पवई परिसरात पुन्हा एकदा धोकादायक रस्त्याने तरुणाचा बळी घेतला आहे. पवई प्लाझा, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडसमोर सोमवारी (ता. २७) रात्री घडलेल्या अपघातात राहुल विश्वकर्मा (वय २४) या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. राहुल हा मनसेचा पदाधिकारी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल पवई येथे छटपूजा आटोपून आपल्या बहिणीसह विक्रोळी येथे घरी परतत होता. दरम्यान, जेव्हीएलआरवरील असमान रस्त्यावरून त्याची दुचाकी घसरली. त्यात तो रस्त्यावर कोसळला. त्याच वेळी बाजूने जाणाऱ्या खासगी बसने त्याला चिरडले. त्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, धोकादायक रस्त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांतील ही तिसरी मृत्यूची घटना आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभार अजून किती जीव घेणार, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक करीत आहे.
मृत पावलेला राहुल विश्वकर्मा हा विक्रोळी टागोरनगर येथे राहत होता. तो सामाजिक कार्यात अग्रेसर होता. कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत तो पवईत मनसेमध्ये गट अध्यक्ष म्हणून काम पाहात होता. त्याच्या निधनाची बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर विभागात एकच शोककळा पसरली आहे.
सुरक्षेच्या उपाययोजनांची गरज
वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष व्यक्त होत असून, रस्त्यांची दुरवस्था आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाला ते जबाबदार धरत आहेत. स्थानिकांनी तातडीने रस्ता दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
मागील घटनांचा आढावा
२७ जुलै -
* आपल्या दुचाकीवरून मरोळ येथे घरी जाताना २७ जुलैला जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवर पवई तलावासमोरील खड्ड्यात दुचाकी सरकल्याने लालू कांबळे या ठेकेदाराचा मृत्यू झाला. मागून आलेल्या डंपरखाली येऊन गंभीर जखमी झाल्याने त्याला जीव गमवावा लागला.
५ सप्टेंबर -
* आपल्या मित्रांसोबत ‘लालबागचा राजा’चे दर्शन घेऊन घरी परतताना ५ सप्टेंबरला असमतोल रस्ता आणि खड्डा वाचवताना दुचाकी सरकल्याने बेस्ट बसखाली चिरडून पवईत राहणाऱ्या देवांश पटेल (२२) या तरुणाचा मृत्यू झाला.
२८ ऑक्टोबर -
* पवई येथे छटपूजा आटोपून २८ ऑक्टोबरला आपल्या बहिणीसह विक्रोळी येथील घरी राहुल विश्वकर्मा परतत होता. दुचाकी घसरून बाजूने जाणाऱ्या खासगी बसने त्याला चिरडले. यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला.