कर्जत नगरपरिषदेसाठी डावपेचांना वेग

कर्जत नगर परिषदेसाठी डावपेचांना वेग
मतदार यादी हरकतींवरील सुनावणीनंतर रंगत
कर्जत, ता. २८ (बातमीदार)ः नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघड वाजत आहे. इच्छुक उमेदवारांनी तयारीला वेग देण्यास सुरुवात केली असून, प्रशासन निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार गतिमान झाले आहे. त्यामुळे राजकीय रंगत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
कर्जत नगर परिषदेच्या सभागृहात मंगळवारी (ता.२८) प्रारूप मतदार यादीच्या हरकतींवरील सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान इच्छुक उमेदवार तसेच त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भूमिका मांडली. यंदा नागरिकांनी मतदार यादीत झालेला गोंधळ, दुरुस्ती तसेच नावे नोंद न होणे, या बाबींविषयी हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेचा पुढील टप्पा आता ३१ ऑक्टोबर रोजी अंतिम प्रारूप मतदार यादी जाहीर होण्याचा असून, त्यानंतर ७ नोव्हेंबर रोजी मतदान केंद्रांची यादी व केंद्रनिहाय मतदार याद्यांची घोषणा करण्यात येणार आहे. अंतिम यादीत किती मतदार असतील, कोणते क्षेत्र कोणत्या प्रभागात समाविष्ट असेल, यावर आता इच्छुक उमेदवारांची रणनीती ठरणार आहे.
--------------------------------
४,५०० हरकतींवर सुनावणी
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार कर्जत नगर परिषद निवडणूक २०२५साठीची प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती. प्रारंभी ८ ते १३ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती दाखल करण्याचा कालावधी निश्चित केला होता. मात्र आयोगाच्या १३ ऑक्टोबरच्या सुधारित आदेशानुसार कालावधी वाढवून १७ ऑक्टोबर २०२५ करण्यात आला. या वाढीव कालावधीत ४,५०० हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.