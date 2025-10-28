शिवसेना ठाकरे गटाच्या माणगाव तालुकाप्रमुखपदी ढेपे
माणगाव, ता. २८ (वार्ताहर) ः माणगाव तालुक्यातील कट्टर शिवसैनिक, उसरघर गावचे रहिवासी तसेच लोणेरे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच प्रभाकर ढेपे यांची शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या माणगाव तालुकाप्रमुखपदी निवड करण्यात आली आहे. ही निवड पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार आणि रायगड जिल्हाप्रमुख नंदू शिर्के यांच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली आहे. या निवडीमुळे माणगाव तालुक्यातील शिवसैनिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रभाकर ढेपे हे पक्षनिष्ठ, तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी घट्ट नाते राखणारे, शिवसेनेच्या विचारधारेवर ठाम राहून अनेक वर्षांपासून पक्षाची संघटनात्मक उभारणी करत आहेत. ग्रामपंचायत सरपंचपदावर असताना त्यांनी लोकाभिमुख कामे, विकास योजना आणि सामान्य जनतेच्या समस्या सोडविण्यावर भर दिला होता. त्यांच्या निवडीचे माणगाव, गोरेगाव, लोणेरे, निजामपूर परिसरातील सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. याप्रसंगी जिल्हाप्रमुख नंदू शिर्के, उपजिल्हाप्रमुख पद्माकर मोरे, महाड विधानसभा संघटक सीताराम मेस्त्री, अमित मोरे, जिल्हा संघटिका स्वीटी गिराशी, नरेश आयरे, डॉ. कामेरकर, संतोष ढेपे, शिवाजी गावडे, अक्षय कदम, अनिश बामणे, चंद्रकांत यादव, युवासेना पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या प्रतिनिधींसह अनेक मान्यवरांनी प्रभाकर ढेपे यांना शुभेच्छा दिल्या. तालुक्याच्या विकासासाठी आणि पक्ष संघटनेला नवी दिशा देण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहतील, असा विश्वास स्थानिक शिवसैनिकांनी या वेळी बोलताना व्यक्त केला आहे.
