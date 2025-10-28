प्रभाग ७ मध्ये ६०० सीसीटीव्ही कॅमेरे
माजी नगरसेवकाची अनोखी ''भाऊबीज भेट''
कल्याण, ता. २८ (वार्ताहर): भाऊबीजेच्या मुहूर्तावर कल्याणमधील भाजपचे माजी नगरसेवक संदीप गायकर यांनी आपल्या प्रभागातील नागरिकांना सुरक्षेची एक अनोखी भेट दिली आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी कल्याण पश्चिमेतील प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये तब्बल ६०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाला येत्या त्रिपुरी पौर्णिमेपासून सुरुवात होणार असल्याची माहिती संदीप गायकर यांनी दिली आहे.
उपक्रम केवळ सुरक्षेसाठी नाही, तर प्रभागातील स्वच्छता आणि शिस्त राखण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुख्य उद्देश महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. ''कचराकुंडी मुक्त प्रभाग'' करण्याच्या उद्देशाने हे कॅमेरे उपयोगी ठरतील. रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर लक्ष ठेवले जाईल, तसेच घंटागाडी वेळेवर येते की नाही, याचे थेट निरीक्षणही केले जाणार आहे. संदीप गायकर म्हणाले की, "भाऊबीज ही बहिणींच्या सुरक्षेची प्रतिकात्मक भावना आहे. म्हणूनच या निमित्ताने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा उपक्रम सुरू करत आहोत. हे कॅमेरे फक्त सुरक्षेसाठीच नाहीत, तर प्रभागातील स्वच्छता आणि शिस्त राखण्यासाठीही मदत करतील."
कॅमेरे बसवण्याची ठिकाणे:
सीसीटीव्ही कॅमेरे शाळांच्या परिसरात, चाळ भागात, मंदिर परिसरामध्ये, मुख्य रस्त्यांवर आणि चौकांमध्ये बसवले जाणार आहेत.
प्राधान्य दिलेले परिसर:
बेतुरकर पाडा, ठाणेकर पाडा, फडके मैदान, काळा तलाव आणि सिद्धेश्वर आळी परिसर.
