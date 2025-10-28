समाजवादी नेते प्रा. सदानंद वर्दे जन्मशताब्दीनिमित्त विविध कार्यक्रम
समाजवादी नेते प्रा. सदानंद वर्दे जन्मशताब्दीनिमित्त विविध कार्यक्रम
मुंबई, ता. २८ ः ज्येष्ठ समाजवादी नेते, विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ, राष्ट्र सेवा दलाचे सैनिक, महाराष्ट्राचे माजी शिक्षणमंत्री दिवंगत प्रा. सदानंद वर्दे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त वर्दे मित्रमंडळ आणि परिवाराकडून परिसंवाद आणि युवा गीतांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
वांद्रे पश्चिम, लिंकिंग रोड येथील नॅशनल कॉलेजच्या सभागृहात गुरुवारी (ता. ६) सायंकाळी ६ वाजता ज्येष्ठ साहित्यिक, विचारवंत रामदास भटकळ यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या जन्मशताब्दी सोहळ्यात परिसंवाद आणि युवा नवगीतांच्या मैफलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाच्या पहिल्या सत्रात ‘सन्मानाचे मरण - शेवटचा उंबरठा’ या विषयावर होणाऱ्या परिसंवादात ज्येष्ठ पत्रकार, माजी खासदार कुमार केतकर, लिव्हिंग वीलचे समर्थक, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार, युवापिढीचे धडाडीचे लेखक प्रा. अजित जोशी सहभागी होतील. सामाजिक कल्पनाशक्तीचे संशोधक, लेखक, कवी, डिझायनर उदय दंडवते परिसंवादाचे समन्वयक असतील. कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात ‘रंग अमनके - एल्गार साथीचा फोक फ्युजन बॅंड आणि बंकिम साँगकार यांच्या नवगीतांची मैफल सादर करण्यात येईल.
शताब्दी सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रा. सदानंद वर्दे यांची मुलगी प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना झेलम वर्दे-परांजपे यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.