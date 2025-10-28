पडीक जमिनीचा होणार कायापालट
जाहिरातदार आहेत.
पडीक जमिनीचा होणार कायापालट
सुभाष साळुंके यांच्या पुढाकाराने वसंतविहार चौकाचे सुशोभीकरणाला सुरुवात
अंबरनाथ, ता. २८ (वार्ताहर) ः वडवली परिसरातील पडीक जागांना नवे रूप देण्याचा संकल्प माजी नगरसेवक सुभाष साळुंके यांनी प्रत्यक्षात उतरवला आहे. वसंतविहार बिल्डिंगसमोरील अनेक चौकाच्या सुशोभीकरणाच्या कामाची सुरुवात रविवारी (ता. २७) ज्येष्ठ नागरिक व स्थानिक रहिवाशांच्या उपस्थितीत झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्या स्थानिक विकास निधीतून या कामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला. या उपक्रमाचे उद्घाटन स्थानिक नागेश कुलकर्णी यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आले.
या प्रसंगी वसंतविहार, नवगगनगिरी, ईश्वर आयकॉन, बालाजी, सोमेश्वर साफल्य, अंबिका दर्शन, सिद्धिविनायक चाळ, विठ्ठल-रुक्मिणी सोसायटी या परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सुभाष साळुंके यांनी या प्रसंगी प्रभागात राबविलेल्या विविध विकासकामांची माहिती देत नागरिकांच्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले. या पडीक जागेवर फुलांची सजावट, बसण्याची व्यवस्था, दिव्यांची रोषणाई होणार असल्याचे साळुंके यांनी सांगितले.
रहिवशांकडून कौतुक
अंबरनाथ पूर्व येथील अनेक वर्षे वादग्रस्त राहिलेल्या पडीक जागेला आता सुशोभित चौकाचे रूप मिळणार आहे. या जागेचा कायापालट होणार असल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी परिसरातील रहिवासी शोभा कदम आणि मेघा यादव यांनी साळुंके दांपत्याचे कौतुक केले.
नोट:- सोबत फोटो जोडलेले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.