रुग्णांच्या जेवणाचेही खासगीकरण
१० उपनगरीय रुग्णालयांतील भोजनासाठी पालिका नेमणार कंत्राटदार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : पालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांतील अतिदक्षता विभाग, कॅथलॅब, रक्त शुद्धीकरण केंद्र आणि रक्तपेढ्या खासगी आरोग्यसेवा कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने चालवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर रुग्णालयातील जेवणाची व्यवस्थाही आता खासगी कंत्राटदारांकडे दिली जाणार आहे. महापालिका रुग्णांना मिळणारे भोजनही आता ठेकेदारांकडून विकत घेण्यात येणार आहे. यात सकाळच्या चहा-नाश्त्यापासून रात्रीच्या जेवणापर्यंतचा सर्व आहार खासगी कंत्राटदारांकडून पुरवण्यात येणार आहे.
महापालिकेने आपल्या १० उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये भोजन पुरवठ्यासाठी खासगी ठेकेदारांकडून निविदा मागवल्या आहेत.
निकृष्ट भोजनावर फक्त एक हजार दंड
या निर्णयाचा उद्देश रुग्णालयांतील भोजनव्यवस्था सुधारण्याचा असला तरी निविदेत निकृष्ट किंवा असुरक्षित अन्नपुरवठा झाल्यास केवळ एक हजार रुपयांचा दंड ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या आहाराच्या गुणवत्तेवर आणि ठेकेदारांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या दंडाच्या रकमेवर आक्षेप घेतला जात आहे. एवढ्या किरकोळ शिक्षेमुळे ना भोजनाचा दर्जा टिकेल, ना ठेकेदार जबाबदारी घेतील, असे बोलले जात आहे.
पुरवठादारांना तीन वर्षांच्या अनुभवाची अट
महापालिकेने १४ ऑक्टाेबरला ऑनलाइन निविदा काढून ३० ऑक्टोबरपर्यंत खासगी कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. निविदेसाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थांना किमान तीन वर्षांचा अनुभव असावा. त्यांनी किमान ७०० रुग्णांना भोजनपुरवठा केलेला असावा. मागील तीन वर्षांतील त्यांची वार्षिक उलाढाल किमान ११ कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे. तसेच संचालकांकडे वैध भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) परवाना असावा आणि त्यांनी फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस अॅक्ट, २००० नुसार स्वमूल्यमापन केलेले असावे.
दररोज १,६०० रुग्णांना पुरवणार आहार
महापालिकेने जारी केलेल्या निविदेनुसार, या रुग्णालयांमध्ये दररोज सुमारे १,६०० रुग्णांना सकाळचा नाश्ता, दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण दिले जाईल. यात नियमित आहारासोबतच आरटी फीडसारख्या विशेष डाएटचाही समावेश आहे.
या रुग्णालयांचा समावेश
एस. के. पाटील व एम. डब्ल्यू. देसाई रुग्णालय (मालाड), हरीलाल भगवती व अतिज्योती साईपाळ रुग्णालय (बोरिवली), डॉ. देवळीयन मेहता रुग्णालय (चेंबूर), पं. मदनमोहन मालवीय शताब्दी रुग्णालय (गोवंडी), एस. व्ही. डी. सावरकर रुग्णालय (मुलुंड), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय (कांदिवली), राजावाडी रुग्णालय (घाटकोपर) आणि कस्तूरबा रुग्णालय (चिंचपोकळी).
महिला संस्थांसाठी आरक्षण, पण मर्यादित संधी
या निविदेमध्ये ५० टक्के आरक्षण नोंदणीकृत महिला संस्थांसाठी राखीव ठेवले आहे; मात्र ३१ लाख ५० हजार रुपयांच्या अनामत रकमेच्या अटीमुळे आणि मोठ्या आर्थिक पात्रतेच्या निकषांमुळे महिला संस्था किंवा लहान कंत्राटदार पात्र ठरणे कठीण असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हे कंत्राट काही मोजक्याच मोठ्या कंपन्यांकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
३१ लाख ५० हजारांची अनामत रक्कम
या निविदेसाठी ३१ लाख ५० हजार रुपयांची अनामत रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे मोठे कंत्राट ठरावीक कंपनीलाच मिळावे, अशी तरतूद प्रशासनाने केल्याचे बोलले जात आहे.
