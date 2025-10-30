अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता
अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता
रील बनवणाऱ्या १७ वर्षीय तरुणीचा शोध सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० ः शहरातून १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी अचानक बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली आहे. समाजमाध्यमांवर स्वतःचे रील बनवून पोस्ट करणारी ही मुलगी शनिवारी (ता. २५) तिच्या कामाच्या ठिकाणाहून कोणालाही काहीही न सांगता निघून गेली.
मागील एक महिन्यापासून एका कपड्याच्या दुकानात सेल्सगर्ल म्हणून काम करत होती. शनिवारी ती नेहमीप्रमाणे सकाळी नऊ वाजता कामावर गेली होती. सकाळी साडेअकरा वाजता तिची मोठी बहीण तिला डबा देण्यासाठी दुकानात गेली असता, ती कामावर आलीच नसल्याचे सांगण्यात आले. यादरम्यान, तिने बहिणीला फोन करून रस्त्यात पडल्याने कामावर उशीर होत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास दुकान मालकाने तिच्या बहिणीला फोन करून ती दुकानातून निघून गेल्याचे कळवले. मुलीने इयत्ता नववीमध्येच शाळा सोडली होती आणि ती इन्स्टाग्रामवर रील बनवत असे. तिचा शोध न लागल्याने कळवा पोलिस ठाण्यात तिच्या मोठ्या बहिणीने तक्रार दाखल केली आहे. कळवा पोलिसांनी ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’च्या कलम १३७ (२)अंतर्गत गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे.
