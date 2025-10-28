वाकी ते हरवंडीकडे जाणाऱ्या पुलाचे उद्घाटन
माणगाव (वार्ताहर) ः निजामपूर विभागातील करंबेळी ग्रामपंचायत हद्दीतील वाकी ते हरवंडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील मोठ्या पुलाचे उद्घाटन नुकतेच रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी बोलताना त्यांनी १०० दिवसाच्या विक्रमी वेळेत या पुलाचे काम पुर्ण झाल्याने प्रशासनाचे आभार मानले. तसेच पुढील एक किमीचा रस्ता लवकरच पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले. निजामपूर विभागात ज्यांचे पुर्वी कधी येणेच झाले नाही ते आता या विभागात डोकावू लागले आहेत, परंतु तुम्ही प्रामाणिकपणे एकवटलेत तर त्यांची हिम्मत नाही आपल्या उमेदवाराला पराभूत करण्याची असे वक्तव्य गोगावले यांनी केली. यावेळी जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर, विभागप्रमुख गणेश समेळ, निजामपूर सरपंच राजाभाऊ रणपिसे, संपर्क प्रमुख अरुण चाळके, उपजिल्हाप्रमुख अविनाश नलावडे, भाजप जिल्हा चिटणीस गोविंद कासार, उपतालुका प्रमुख नितीन पवार, विभागप्रमुख मनोज सावंत, जिल्हा सचिव अच्युत तोंडलेकर, सरपंच बाळाराम दबडे, महिला संघटीक मुग्धा मंगेश पोळेकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
