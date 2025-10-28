खारघरमध्ये मतदार यादीत घोळ
खारघरमध्ये मतदार यादीत घोळ
बोगस मतदारांचा संशय; फोटो व पत्ता नसल्याने नागरिकांत चिंता
खारघर, ता. २८ (बातमीदार) : आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खारघरमधील मतदार यादीत गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. काही मतदारांच्या नावाशेजारी फोटो नसणे, घर क्रमांक वा सोसायटीचा पत्ता नमूद नसणे तसेच एका सोसायटीच्या नावाखाली इतर ठिकाणच्या मतदारांची नावे समाविष्ट झाल्याचे काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या पडताळणीतून निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे बोगस मतदारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यातील अनेक मतदारसंघांत असे प्रकार समोर येत असल्याने महाविकास आघाडीने निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठवली आहे. नुकतेच शेकापचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी पनवेल मतदारसंघातील बोगस मतदारांचा मुद्दा मांडत संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. आता खारघरमध्येही या प्रकाराचे सावट पाहायला मिळत असून, स्थानिक पातळीवर राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. काँग्रेस कार्यकर्ते सध्या मतदार यादीची सखोल पडताळणी करीत आहेत. यामध्ये मतदार यादी तयार करताना वास्तव पडताळणी करण्यात आलेली नसल्याचे काँग्रेसतर्फे आरोप करण्यात येत आहेत. बीएलओंनी कोणत्याही मतदारांना प्रत्यक्ष भेट न देता केवळ कागदोपत्री नोंदी केल्याने हा प्रकार घडल्याचे म्हटले जात आहे. अशा त्रुटींमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
अनेक गंभीर त्रुटी
खारघर सेक्टर ५ व ६ मधील मतदार याद्याच्या भाग क्रमांक १४६ मध्ये गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत. विशेषतः मतदार क्रमांक १२७ ते १६२ दरम्यानच्या जवळपास ३२ मतदारांच्या नावांसमोर ना फोटो, ना घराचा पत्ता, ना सोसायटीचे नाव नमूद असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. तसेच सेक्टर ३५ ई येथील ‘रोज टॉवर’ या इमारतीच्या नावाखाली सेक्टर ३६ मधील ‘स्वप्नपूर्ती’ सोसायटीतील मतदारांची नावे लिहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही नोंदींमध्ये मतदार १०व्या, ११व्या मजल्यावर राहतात, असे नमूद केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात ती इमारतीत फक्त आठ ते नऊ मजल्यांचीच असल्याचे रहिवाशांनी स्पष्ट केले.
मतदार याद्यांना अंतिम स्वरूप
काँग्रेसचे पदाधिकारी जेम्स जोग यांनी सांगितले, की खारघर सेक्टर ५ व ६मध्ये ३२ मतदारांच्या नावासमोर फोटो व पत्ता नाही. इतर सेक्टरमध्येही असा प्रकार असण्याची शक्यता आहे. लवकरच निवडणूक विभागाकडे लेखी तक्रार करणार आहे. तर पालिका निवडणूक विभागाचे कामकाज पाहणारे अधिकारी देवेंद्र निकम यांनी या प्रकरणाविषयी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की मतदार याद्यांना अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे. आगामी निवडणुकीत सर्व मतदारांच्या नावासमोर फोटो असणार आहे.
