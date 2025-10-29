मागाठाण्यात छठपूजा उत्साहात
मुंबई, ता. २९ ः मागाठाणे मतदारसंघात छटपूजा उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने मागाठाणे येथे सर्वत्र भक्तिभावाचे वातावरण होते.
उत्तर भारतीय भगिनींनी आपल्या मुलाबाळांच्या दीर्घायुष्यासाठी तब्बल ३६ तास निर्जल उपवास करून सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण केले. या पूजेसाठी लागणारे सर्व साहित्य, सजावट, प्रकाशयोजना व सुरक्षेची व्यवस्था शिवसेनेचे आमदार आणि उत्तर मुंबई लोकसभा संपर्कप्रमुख प्रकाश सुर्वे यांच्या प्रयत्नांनी करण्यात आली. येथील सर्व प्रभागांमध्ये तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात कृत्रिम तलावांची सुविधा निर्माण करण्यात आली होती. सुर्वे यांनी स्वतः प्रत्येक प्रभागाला भेट देत भक्तांसमवेत पूजेत सहभाग घेतला आणि सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. या वेळी आमदार प्रकाश सुर्वे म्हणाले, की आपल्या संस्कृतीचा हा उत्सव सर्वांना एकत्र आणतो. छठमातेच्या कृपेने सूर्यदेव महाराष्ट्रावर आपल्या आशीर्वादांचा वर्षाव करो, हीच प्रार्थना, अशा शब्दांत सुर्वे यांनी शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी युवासेना कार्यकारिणी सदस्य राज प्रकाश सुर्वे, विभागप्रमुख मनोहर देसाई, महिला विभागप्रमुख मीनाताई पानमंद आदी उपस्थित होते.
