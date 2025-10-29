खालापुरात महायुतीला सुरुंग
खालापुरात महायुतीला सुरुंग
खासदार सुनील तटकरे यांचे अप्रत्यक्ष संकेत
खालापूर, ता. २९ (बातमीदार) ः रायगड जिल्ह्यात महायुतीत राष्ट्रावादी काँग्रेस अजित पवार आणि शिंदे शिवसेना एकत्र निवडणूक रिंगणात नसणार आहे. खोपोली दौऱ्यात प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी अप्रत्यक्ष संकेत दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुका चुरशीच्या होणार आहेत.
राज्यात सत्तेत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपमध्ये खालापूर तालुक्यात एकमेकांवर कुरघोडी सुरू आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वाद शिगेला गेला आहे. रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावरून शिवसेनेचे तीन आमदार विरुद्ध तटकरे एकमेकांसमोर दंड थोपटून आहेत. त्यामुळे राज्यात सत्तेत असलेले दोन्ही पक्ष जिल्ह्यात मात्र कुरघोडीचे राजकारण करीत आहेत. कर्जतचे शिंदे शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांच्याविरोधात विधानसभेला अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने पडद्याआडून सुधाकर घारे यांना पाठबळ दिले. यामुळे दोन्ही पक्षात संबंध ताणले गेले. अटीतटीच्या लढतीत निसटता विजय थोरवे यांनी मिळविला; मात्र थोरवे यांनी दंड थोपटून तटकरे कुटुंबाला सातत्याने लक्ष्य केले आहे.
-----------------------
कुरघोडीचे राजकारण
- राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुधाकर घारे यांना जिल्ह्याध्यक्षपद देताना पुनर्वसन केले. आमदार थोरवे यांना रोखण्यासाठी ही खेळी असल्याचे बोलले जात आहे. अशातच खोपोली दौऱ्यात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना सुनील तटकरे यांनी भरत गोगावले यांच्या जागा वाटपाच्या सूत्राची खिल्ली उडवली.
- जिल्ह्यात शिंदे शिवसेना सोडून इतर राजकीय पार्टीसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस सूत जुळवणार असून आमदार थोरवेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गट, मनसेसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने जवळीक वाढली आहे. त्यामुळे खालापूर तालुक्यातून महायुती दुभंगण्याची सुरुवात झाल्याचे बोलले जात आहे.
