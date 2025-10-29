राष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त एकता दौड
राष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त ठाण्यात एकता दौड
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त ठाणे शहरात शुक्रवारी (ता. ३१) एकता दौड (रन फॉर युनिटी)चे आयोजन करण्यात येणार आहे. ही दौड ठाण्याची चौपाटी असलेल्या तलावपाळी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथून सुरू होऊन तेथेच सांगता होणार आहे.
देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षितता जपण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी सोबतच राष्ट्रीय एकतेचा संदेश देण्यासाठी संपूर्ण देशभरात एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दौडमध्ये ठाण्यातील सर्व नागरिक, ठाणे पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. यामुळे इच्छुक नागरिकांनी ठाणे शहर पोलिसांकडून आयोजित या कार्यक्रमासाठी ३१ ऑक्टोबरला सकाळी ६.४५ वाजेपर्यंत ठाण्यातील तलावपाळी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे उपस्थित राहावे, असे आवाहन पोलिस जनसंपर्क अधिकारी तथा वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेश साळवी यांनी केले आहे.
अशी आहे एकता दौडची मार्गिका
ठाण्याची चौपाटी असलेल्या तलावपाळी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथून ही दौड सुरू होईल. ती दौड पुढे मुस चौक उजव्या बाजूने साईकृपा हॉटेल्स, गडकरी रंगायतन सर्कल उजव्या बाजूने परफेक्ट ड्रायव्हिंग स्कूल, सेंटबजॉन हायस्कूल, चिंतामणी ज्वेलर्स चौक आणि तलावपाळी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथे समाप्त होणार आहे, अशी माहिती दिली आहे.
