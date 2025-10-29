छठ पूजा माध्यमातून श्रद्धा आणि सलोख्याचा संगम
छठ पूजा माध्यमातून श्रद्धा आणि सलोख्याचा संगम
कल्याण, ता. २९ (वार्ताहर) ः कल्याण पूर्वेतील विठ्ठलवाडी विभागात शिवसेना शिंदे गटाच्या माध्यमातून छठ पूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाप्रसंगी स्थानिक रहिवासी आणि दूरदूरच्या भागातील भाविकांना एकत्र आणले. दोन दिवसीय छठ पूजा कार्यक्रम कमला देवी महाविद्यालयासमोर पार पडला. याठिकाणी पूजेसाठी विशेष घाट तयार करण्यात आला होता.
या धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन समितीच्या प्रमुख सदस्यांनी करून धार्मिक वातावरण निर्माण केले. कमलादेवी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष सदानंद तिवारी, माजी गटनेते प्रकाश तरे, माजी सभापती महादेव रायभोळे आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी मधुर म्हात्रे यांच्यासारख्या मान्यवरांनी उत्सवाची तयारी केली. आयोजकांनी घाटातील स्वच्छता, प्रकाशयोजना, सुरक्षा आणि अर्घ्यदानाच्या व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले.
शिवसेना पॅनल क्र. १३ च्या माध्यमातून आयोजित छठ पूजा उत्सव हा विठ्ठलवाडी परिसरात श्रद्धा, त्याग आणि सामुदायिक एकजुटीचा एक संस्मरणीय उत्सव ठरला. छठपूजा निमित्ताने प्रमुख अतिथी कल्याण पूर्व शिवसेना शहर प्रमुख निलेश शिंदे, माजी नगरसेवक महेश गायकवाड, माजी नगरसेवक नवीन गवळी, शिवसेना उपशहर प्रमुख विनित पांडे उपस्थित होते.
