सर्दी-तापाचे दिवसाला ३०० रुग्ण
सर्दी-तापाचे दिवसाला ३०० रुग्ण
पनवेलमध्ये हवामान बदलाचा फटका; रुग्णांच्या संख्येमध्ये वाढ
नवीन पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) ः दहा दिवसांपासून पावसामुळे पनवेल परिसरातील हवामानात अचानक बदल झाला आहे. या बदलाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर दिसून झाला असून पनवेल परिसरात सर्दी-तापाचे दिवसाला ३०० रुग्ण सापडत आहेत.
वातावरणात सकाळ, संध्याकाळचा गारवा आणि दिवसभर उकाडा, असे चित्र सध्या सर्वत्र आहे. तापमानातील तफावतीमुळे ताप, सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे आणि अंगदुखी अशा आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. ताप आणि सर्दी-खोकल्याच्या तक्रारींसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या मागील आठवड्याच्या तुलनेत दुपटीने वाढली आहे. तापासोबत अंगदुखी, थकवा, नाक बंद होणे, घशात खवखव अशी लक्षणे बहुतांश रुग्णांमध्ये दिसून येत आहेत. वातावरणातील बदलामुळे पनवेल ग्रामीण तसेच शहरातील सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढली आहे.
---------------------------
लहान मुलांना सर्वाधिक त्रास
हवामानातील बदलाचा फटका लहान मुलांना सर्वाधिक बसत आहे. बालरोगतज्ज्ञांच्या दवाखान्यांमध्ये ताप व सर्दी-खोकल्याने त्रस्त बाल रुग्णांची संख्या वाढली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना तब्येतीच्या कारणास्तव शाळेला दांडी मारावी लागत असल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे. डॉक्टरांच्या मते, लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती तुलनेने कमी असल्याने अशा बदलत्या हवामानाचा त्यांना फटका बसत आहे.
------------------------
काही दिवसांपासून ताप, सर्दी-खोकला आणि घसा खवखवणे, अशा रुग्णांची संख्या वाढली आहे. हवामानातील बदल, दिवस-रात्रीच्या तापमानातील फरकामुळे संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. विशेषतः लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींनी स्वतःची अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.
- डॉ. अशोक गिते, अधीक्षक, पनवेल ग्रामीण रुग्णालय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.