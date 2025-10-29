प्रतिबंधीत प्लास्टिक विरोधात महापालिका आणि प्रदूषण मंडळाची संयुक्त कारवाई;
एकल प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा
५० हजार रुपयांचा दंड वसूल
कल्याण, ता. २९ (बातमीदार) : महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कल्याण विभाग यांनी शहरातील प्रतिबंधीत प्लास्टिकविरोधात संयुक्त मोहिम राबविली आहे. रेल्वे स्थानक परिसर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात केलेल्या तपासणी दरम्यान एकल वापर प्लास्टिक वापरणाऱ्या विक्रेत्यांविरोधात कारवाई बडगा उगारला. या मोहिमेत एकूण ५० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त रामदास कोकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहिम राबविण्यात आली.
पर्यावरण विभागाच्या अधिसूचनेनुसार प्रतिबंधीत प्लास्टिकवर राज्यभर बंदी लागू आहे. या पार्श्वभूमीवर २८ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिका यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाले, फुलविक्रेते, भाजी मंडई, बाजारपेठा आणि औद्योगिक क्षेत्रात तपासणी करण्यात येत आहे. या मोहिमेचा उद्देश शहरातील एकल वापर प्लास्टिकवर नियंत्रण आणणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हा आहे. प्लास्टिकमुळे निर्माण होणारी अस्वच्छता, नाल्यांमधील अडथळे आणि आरोग्यास होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी ही कारवाई सतत चालू राहणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
