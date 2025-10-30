महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय भवनाचे काम वेगाने करा – आयुक्त सौरभ राव
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : ठाणे शहराचे नागरीकरण झपाट्याने होत असून, वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन नागरिकांना पुरेशा सेवासुविधा देता याव्यात यासाठी महापालिकेने नवीन प्रशासकीय भवन उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. ही प्रशासकीय इमारत वर्तकनगर येथील रेमंड कंपनीच्या परिसरात उभारण्यात येणार असून, या कामाचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये प्राथमिक कामे वेगाने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त (१) संदीप माळवी, अतिरिक्त आयुक्त २ प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनग्रा, सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम कानडे, उपनगर अभियंता विकास ढोले, विनोद पवार, शुभांगी केसवाणी, कार्यकारी अभियंता धनंजय मोदे, आसावरी सोरटे यांच्यासह संबंधित कंत्राटदार उपस्थित होते.
ठाणे पालिकेचे वर्तमान प्रशासकीय भवन हे चार मजली असून, वाढत्या कामाची व्याप्ती लक्षात घेता ही जागा अपुरी पडत आहे. आगामी काळातील जागेची उपलब्धतता लक्षात घेऊन रेमंड कंपनीच्या जागेत ३२ मजली इमारत उभारण्यात येणार असून, या इमारतीच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात आयुक्तांनी सर्व संबंधित विभागांचा आढावा घेतला. या जागेतील बहुतांशी झाडे बाधित होत असून, ती नष्ट न करता त्यांचे नवीन जागेत पुनर्रोपण करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती या बैठकीत कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली. महापालिकेच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतीतील कार्यालयांची जागा व आगामी काळात आवश्यक असलेली जागा विचारात घेऊन त्यानुसार नियोजन करण्यात यावे. या विभागांमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था योग्य प्रकारे होण्यासाठी जागेचे नियोजन करण्यात यावे. महासभेचे सभागृह स्वतंत्ररीत्या बांधण्यात येणार असून, आगामी ५० वर्षांतील नगरसेवकांची संख्या लक्षात घेऊन बैठक व्यवस्था करावी, अशाही सूचना या वेळी दिल्या. सद्य:स्थितीमध्ये शहर विकास विभागामार्फत नकाशे व आराखड्यास मंजुरी प्राप्त झाली असून, मृद परीक्षणाचे काम सुरू आहे. दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांच्याकडून आवश्यक त्या मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत.
२०२७मध्ये पूर्ण होणार इमारत
२०२७मध्ये पूर्ण होणाऱ्या या इमारतीचे बांधकाम विहित मुदतीत या दृष्टीने नियोजन करून काम करावे, असे निर्देशही आयुक्तांनी दिले. या इमारतीचे आराखडे प्रसिद्ध वास्तुविशारद हफिझ कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यामार्फत तयार करण्यात आले आहेत. नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या माध्यमातून ठाणेकर नागरिकांना व महापालिकेच्या आस्थापनेवर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुसज्ज व अद्ययावत असे भवन उपलब्ध होणार असल्याचे आयुक्तांनी या बैठकीत नमूद केले.
