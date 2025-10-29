रबाले भुयारी मार्गाची दयनीय अवस्था
रबाळे भुयारी मार्गाची दयनीय अवस्था
अंधार आणि खड्ड्यांमुळे प्रवाशांचे हाल; तातडीने दुरुस्तीची मागणी
वाशी, ता. २९ (बातमीदार) ः ट्रान्स हार्बर मार्गावरील रबाळे रेल्वेस्थानकाजवळ असलेला भुयारी मार्ग सध्या अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. भुयारी मार्गाच्या प्रवेशद्वाराजवळच मोठमोठे खड्डे, उखडलेले पेव्हर ब्लॉक आणि दररोज होणारी वाहतूक कोंडी या सर्व समस्यांमुळे वाहनचालक आणि पादचारी प्रचंड त्रस्त आहेत. विशेषतः या परिसरातील पथदिवे नादुरुस्त असल्यामुळे रात्री अंधाराचे साम्राज्य निर्माण होते. परिणामी वाहनचालकांना अंधारातच हेडलाईटच्या प्रकाशावर जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
ठाणे-बेलापूर मार्गावर वाशीहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांना रबाळे टी-जंक्शनपासूनच वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अनेक चारचाकी व दुचाकीचालक अंतर्गत पर्यायी मार्ग म्हणून या भुयारी मार्गाचा वापर करतात. गोठिवली परिसरातील रहिवाशांचाही हा मुख्य सोयीचा मार्ग आहे. मात्र रस्त्यांची दुरवस्था आणि पथदिवे बंद असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढू लागले असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसाळ्यानंतर रस्त्यावरील खड्डे अधिक खोल झाले असून, त्यात पाणी साचल्याने ते वाहनधारकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. पेव्हर ब्लॉक उखडल्यामुळे दुचाकी चालकांना वारंवार तोल गमवावा लागत आहे. भुयारी मार्गातून बाहेर पडताना विशेषतः जीवघेणा खड्डा असल्याने अनेक किरकोळ अपघात दररोज घडत आहेत. स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांनी महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी दिल्या आहेत; मात्र अद्याप दुरुस्तीची कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसून येत नाही. त्यामुळे या मार्गाची तातडीने सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
