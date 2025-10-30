नवी मुंबई पालिकेत फेरबदलाचे वारे
नवी मुंबई पालिकेत फेरबदलाचे वारे
५०हून अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या
तुर्भे, ता. ३० (बातमीदार) ः नवी मुंबई पालिकेतील ५०हून अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. या फेरबदलांमुळे पालिका प्रशासनाचा कारभार अधिक गतिमान होईल, असा दावा महापालिकेकडून केला आहे.
शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले सहाय्यक आयुक्त डॉ. अमोल पालवे उपायुक्त झाले आहेत. बेलापूर विभाग कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त म्हणून ते कार्यरत होते. सध्या त्यांना मालमत्ता कर विभागाचे उपायुक्तपदाचा भार सोपवण्यात आला आहे. पालवे यांच्या जागी प्रशासकीय अधिकारी प्रशांत नेरकर यांची बेलापूर विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. लेखा अधिकारी प्रिया महाजन, सुनीता अहिरे यांची लेखा विभागातून शहर अभियंता, शिक्षण विभाग येथे बदली करण्यात आली आहे. तर चार उपअभियंत्यांपैकी तिघांची पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण विभागात खांदेपालट करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सात अधीक्षक कर निरीक्षक, उपअभियंता, पाच उपलेखपाल, वरिष्ठ लिपिक, कर निरीक्षक यांसह अन्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
---------------------------------------
श्रमिकसेनेची आयुक्तांकडे तक्रार
नवी मुंबई महापालिकेतील अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यामुळे श्रमिक सेना संघटनेने अशा कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आवाहन पालिका आयुक्तांना केले होते. त्यानुसारच बदल्या करण्यात आल्याचा दावा संघटनेचे सचिव रामकृष्ण चव्हाण यांनी केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.