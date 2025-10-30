वरपमध्ये दिवसाढवळ्या दरोडा
वरपमध्ये दिवसाढवळ्या दरोडा
टिटवाळा, ता. ३० (वार्ताहर) : कल्याण तालुक्यातील वरप परिसरात दिवसाढवळ्या पडलेल्या दरोड्याने स्थानिक नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे, ही चोरी दुपारच्या वेळी सर्वांच्या नजरेसमोर घडली असून, चोरट्यांनी शेजारील घरदेखील फोडले आहे. ही घटना वरप येथील दुर्गानगरमधील डॉ. अक्षय पॅलेस इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर बुधवारी (ता. २९) दुपारी चोरीची घटना घडली. ज्यांच्या घरी चोरी झाली ते श्रीकांत कांबळे हे सध्या दीपावलीच्या सुट्टीसाठी ते गावी गेले होते. त्यांच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेत चोरट्यांनी घराचा दरवाजा आणि कपाट फोडून सोन्याचे दागिने लंपास केले. त्यानंतर चोरट्यांनी शेजारील चौधरी यांच्या घरातही हात साफ केला.
इमारतीच्या आवारात खेळणाऱ्या काही मुलांनी चोरट्यांना पाहिले असून, त्यांच्या सांगण्यानुसार तीन जण या चोरीत सहभागी होते. एकाने बॅग घेतली होती, टोपी घातली होती आणि चेहरा बांधलेला होता. परिसरात सीसीटीव्ही, गेट वा वॉचमन नसल्याचा फायदा घेत हे चोरटे निर्धास्तपणे पसार झाले. याप्रकरणी कल्याण तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, वरप, म्हारळ, कांबा व परिसरात अलीकडेच चोरी, दरोडे, हाणामारी, तसेच इतर गुन्ह्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. नव्याने रुजू झालेले पोलिस निरीक्षक पंकज गिरी यांच्यासमोर कायदा व सुव्यवस्थेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.