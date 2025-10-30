२७ गावे झाली प्रकाशमान
२७ गावे झाली प्रकाशमान
रस्त्यांवर पथदिव्यांचा लखलखाट
कल्याण, ता. ३० (वार्ताहर) ः कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या २७ गावांमध्ये आता रस्त्यांवर पथदिव्यांचा लखलखाट पाहायला मिळत आहे. या गावांमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेने २०७ रस्त्यांपैकी १४० रस्त्यांवरील २,८०० पथदिवे कार्यान्वित केले आहेत. यामुळे या दिवाळीत २७ गावे खऱ्या अर्थाने उजळून निघाली आहेत.
२०२३ मध्ये महापालिकेने पथदिवे व्यवस्थेसाठी सरकारकडे २७ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती, जो मार्च २०२४ मध्ये मंजूर झाला. ऑगस्ट २०२४ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून २०७ रस्त्यांवर ४,६७९ खांब आणि ५,२३५ पथदिवे लावण्यास मान्यता मिळाली. प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कामाला सुरुवात झाली. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर २७ गावांच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या निर्देशानुसार आणि वेळोवेळी घेतलेल्या आढाव्यामुळे पथदिव्यांच्या कामाला गती मिळाली.
३१ डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण करणार
महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे अतिरिक्त शहर अभियंता प्रशांत भागवत यांनी माहिती दिली, की उर्वरित ६७ रस्त्यांवरील पथदिव्यांचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. यामुळे २७ गावांमध्ये संपूर्ण पथदिवे व्यवस्था कार्यान्वित होईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.