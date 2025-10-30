ए फॉर अलर्ट, बी फॉर बंकर...
मनोर, ता. ३० (बातमीदार) : शिक्षण आणि सुरक्षेचा संगम घडवत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून विद्यार्थ्यांसाठी अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तयार केलेला इंग्रजीमधील ‘आपत्ती व्यवस्थापन वर्णमाला’ आलेख जिल्ह्यातील शाळांमध्ये वाटप केले जात आहेत. या उपक्रमाद्वारे मुलांमध्ये लहानपणापासूनच आपत्तीविषयी सजगता निर्माण केली जात आहे. आता अनेक शाळांमध्ये मुलांना ‘ए फॉर ॲपल’ नाही, तर ‘ए फॉर अलर्ट’, ‘बी फॉर बंकर’ शिकवले जात आहे. कारगिल विजय दिनाच्या दिवशी उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन आलेखाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अक्षरांसोबत आपत्ती आणि बचावाचे उपाय शिकवले जात आहेत. शब्दांच्या माध्यमातून मुलांना आपत्तीची ओळख आणि सुरक्षेची माहिती दिली जात आहे. आपत्ती व्यवस्थापन वर्णमाला घरातील लहान मुलांसाठी तयार केली होती, परंतु ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यानच्या ‘मॉक ड्रिल’च्या आयोजनादरम्यान अनेकांना सुरक्षेबाबतच्या लहान गोष्टींचे ज्ञान नसल्याचे निदर्शनास आले. आपत्ती काळात सुरक्षेबाबतचे ज्ञान उपयोगी पडत असल्याच्या अनुभवाने प्रेरणा दिली. त्यामुळे आपत्तीच्या सजगतेपासून शिक्षण देण्यास सुरुवात करण्याचा निश्चय करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढची पिढी तयारीने प्रत्येक संकटाला सामोरी जाईल, अशी माहिती आपत्ती प्राधिकरणाचे विवेकानंद कदम यांनी दिली.
पूर आल्यास उंच ठिकाणी गेले पाहिजे, तसेच आपत्ती काळात सतर्क राहिल्यास सुरक्षित राहू शकत असल्याचे आपत्ती वर्णमाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून बोलले जात आहे. भूकंप किंवा वादळ आल्यास सुरक्षित ठिकाणी गेले पाहिजे. ही माहिती घरी जाऊन भावंडांनाही देत असल्यामुळे घरातील सर्वजण आपत्तीला तोंड द्यायला तयार असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून पालघर जिल्ह्यात सुरू केलेला ‘आपत्ती व्यवस्थापन वर्णमाला’ उपक्रम विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत सुरक्षित आणि सजग भारताच्या दिशेने घेऊन जात आहे. जिल्हा आपत्ती प्राधिकरणाच्या उपक्रमाचे कौतुक केले जात आहे. शिक्षकांना आपत्ती व्यवस्थापन वर्णमालेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सोप्या भाषेत शिकवता येणार आहे. प्राधिकरणाच्या उपक्रम ‘सुरक्षित भारत-सजग भारत’च्या ध्येयासाठी प्रेरणा देणारा ठरत आहे.
जबाबदारीची भूमिका
पालघर जिल्ह्याला भूकंप, वादळ, पूर आणि इमारती कोसळण्यासारख्या आपत्तीचा इतिहास आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपत्तीसाठी सजग बनवणे काळाची गरज आहे. आपत्ती व्यवस्थापन आलेख विद्यार्थ्यांपर्यंत मर्यादित नसून शाळेत शिकलेले धडे घरातील भावंडे आणि शेजाऱ्यांना पोहोचणार असल्यामुळे आपत्ती काळातील सजगतेची साखळी संपूर्ण समाजात पसरणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन वर्णमाला अक्षर शिकवण्याचे साधन नाही, तर जीवनाचे रक्षण आणि सजगतेचा धडा असून, यातून विद्यार्थी एक जबाबदार नागरिक बनणार आहे.
वर्णमाला अर्थ
A Alert (सतर्क)
B Bunker (आश्रयस्थान)
C Cyclone (चक्रीवादळ)
F Flood (पूर)
L Landslide (दरड कोसळणे)
S Search and Rescue (शोध व बचाव)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.