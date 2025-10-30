गोधन चोरीचा प्रयत्न फसला
गोधन चोरीचा प्रयत्न फसला
कर्जत तालुक्यात टोळी सक्रिय, ग्रामस्थ चिंतित
कर्जत, ता. ३० (बातमीदार) ः सालवड गावात दिवाळीच्या काळात गोधन चोरण्याचा प्रयत्न झाला होता; मात्र ग्रामस्थांच्या सतर्कतेने हा डाव उधळला गेला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून हे प्रकार वारंवार होत असल्याने शेतकरी चिंतित आहेत.
कर्जत शहरात चिंचवाडीतील योगेश पारधी यांच्या गोठ्यातून दोन बैल चोरीला गेले होते. नेरळ पोलिसांनी केवळ दहा दिवसांत कल्याणहून इमरान अहमद शेख आणि इम्तियाज इलियाज शेखला अटक केली. नांगुर्ले गावाजवळ निर्जन भागात जनावरांची कत्तल करून मांस चोरीला नेल्याचे आढळले आहे. मांडवणे येथील गोशाळेतील दोन गायींचा मांडवणे-रिव्हर गेट रोडलगत एका गाईची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. कर्जत-मुरबाड रस्त्यालगत सुगवे येथे संशयित टेम्पो थांबवून तपासणी केली असता त्यात तीन गायी, तीन वासरे आणि एक बैल सापडला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी साळोख येथील दोन आरोपींना अटक केली होती. पिसाळलेल्या बैलाने एका व्यक्तीचा जीव घेतला तर पाच जणांना जखमी केले होते. या बैलाला चोरट्यांनी अर्धवट भूल दिल्याने पिसाळल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
