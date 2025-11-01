आफ्रिकन मलावी आंबा दाखल होणार
मलावी हापूसच्या आगमनाची उत्सुकता
नोव्हेंबरअखेर दाखल होणार, व्यापाऱ्यांचे संकेत
तुर्भे, ता. १ (बातमीदार) ः वाशीतील एपीएमसी बाजारात नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये आफ्रिका खंडातील मलावी हापूस आंबा दाखल होत असतो; मात्र यंदा देवगड हापूसने बाजी मारल्याने नोव्हेंबरच्या अखेर आफ्रिकेतील आंबा दाखल होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
काही वर्षांपासून परदेशी हापूस आंबे बाजारात दाखल होत आहेत. आफ्रिकेमधील मलावी देशात ६०० हेक्टर जमिनीवर हापूस आंब्याची लागवड होते. १५ वर्षांपूर्वी रत्नागिरीमधून ४० हजार हापूस आंब्याच्या काड्या मलावीमध्ये पाठवण्यात आल्या होत्या. मलावीमधील हवामान कोकणातील हवामानासारखेच उष्ण दमट असल्याने फळधारणा चांगली होत आहे. कोकणातील आंब्याप्रमाणेच मलावी हापूसची चव, रंग, सुगंध असल्याने खवय्ये अधिक पसंती देत असल्याचे एपीएमसी फळ मार्केटचे संचालक संजय पानसरे यांनी सांगितले.
पेटी - आकारमानानुसार ९ ते १६ आंबे
भाव- २,२०० ते ५,०००
