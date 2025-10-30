अलिबाग बस स्थानकात कचऱ्याचे ढीग
अलिबाग बसस्थानकात कचऱ्याचे ढीग
प्रवाशांमध्ये नाराजी; स्वच्छतेची मागणी
अलिबाग, ता. ३० वार्ताहर ः अलिबाग एसटीस्थानक सध्या विविध समस्यांच्या गर्तेत अडकले आहे. स्थानकाच्या प्रवेशद्वारासमोर कचऱ्याचा ढिगारा साचलेला आहे. स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असतानाही प्रवाशांना या कचऱ्यातून वाट काढावी लागत असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
अलिबाग स्थानकातील नियोजन गेल्या काही दिवसांपासून बिघडल्याचे समोर आले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानकातून बसेस वेळेवर सुटत नसल्याने प्रवाशांची कोंडी होत आहे. तासनतास बससाठी वाट पाहण्याची वेळ प्रवाशांवर येत आहे. रस्त्यात बस बंद पडणे, सीएनजी भरण्यासाठी विलंब लागत असल्याने प्रवाशांना ताटकळत राहावे लागत आहे. या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच आता स्थानकातील अस्वच्छतेमुळे प्रवासी हैराण झाले आहेत. ज्या ठिकाणी बसेस थांबल्या जातात, त्याच ठिकाणी कचऱ्याचा ढिगारा दिसून येत आहे. प्रवासीवर्गामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. अलिबाग स्थानकातून ६० हून अधिक बसेस धावतात. स्थानकात अडीचशेहून अधिक कर्मचारी असून, महिन्याला सुमारे सात लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. अलिबागमधून हजारो प्रवासी प्रवास करतात. मुंबईसह पुणे, अक्कलकोट, रोहा, बोरिवली, ठाणे आदी मार्गावरील प्रवाशांना सेवा देण्याचे काम केले जाते, मात्र स्थानकातील कचऱ्यामुळे प्रवासीवर्गामध्ये संताप निर्माण झाला आहे. अलिबाग स्थानकातील स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्यासाठी एका खासगी कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे, मात्र ही स्वच्छता फक्त कागदावर असल्याची चर्चा सध्या आहे. प्रवाशांना नाक दाबून या मार्गातून ये-जा करावी लागत आहे.
चौकट :
याबाबत आगार व्यवस्थापक राकेश देवरे यांनी सांगितले की, स्थानकातील कचरा काढण्याबरोबरच विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. स्थानकात असलेल्या कचऱ्याबाबत संबंधितांना सूचना केली आहे अन्यथा त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल.
