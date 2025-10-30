खारेगाव येथे अवैध गॅस भरण्याचे रॅकेट
खारेगाव येथे अवैध गॅस भरण्याचे रॅकेट
५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त; शिधावाटप विभागाची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० ः खारेगाव टोलनाका, कळवा परिसरात नियंत्रक शिधावाटप कार्यालयाच्या फिरत्या पथकाने मोठी कारवाई करत अवैध गॅस भरण्याचे रॅकेट उघडकीस आणले आहे. या धाडीत दोन गॅसने भरलेले टँकर आणि व्यावसायिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून, एकूण ५० लाख एक हजार ५१६ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
कळवा येथील खारेगाव टोलनाका येथे बुधवारी (ता. २९) पहाटे पावणेपाच वाजता फिरत्या पथकाने अचानक छापा टाकून टँकरमधून व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये अवैध गॅस भरण्याचा प्रकार उघडकीस आणला. या वेळी दोन गॅसने भरलेले टँकर, २८ भरलेले व्यावसायिक सिलिंडर, ३० रिकामे व्यावसायिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले. याप्रकरणी कळवा पोलिस ठाण्यात टँकरचालक व मालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून दोन आरोपींना अटक केली आहे. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई चंद्रकांत डांगे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरची ही सर्वात मोठी कारवाई ठरली आहे. उपनियंत्रक शिधावाटप (अंमलबजावणी) गणेश बेल्लाळे यांच्या नेतृत्वाखालील या पथकात अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. या कारवाईमुळे शिधावाटप विभाग ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आल्याचे दिसून येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.