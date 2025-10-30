कर्करोग निर्मुलनाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा
कर्करोग निर्मूलनाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा
आंतरराष्ट्रीय आरोग्यतज्ज्ञांकडून उपक्रमाची पाहणी
वाशी, ता. ३० (बातमीदार)ः नेरूळ येथील माँसाहेब मिनाताई ठाकरे रुग्णालयात नवी मुंबई महापालिकेने कर्करोग नोंदणी विभाग सुरू केला आहे. या उपक्रमाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील आरोग्यतज्ज्ञांच्या पथकाने बुधवारी (ता. २९) भेट देऊन पाहणी केली.
नेरूळ रुग्णालयात ११ ऑक्टोबर २०२४ पासून हा विभाग कार्यरत आहे. या उपक्रमातून नवी मुंबईतील कर्करोग रुग्णांची माहिती गोळा केली जाते. या नोंदणीद्वारे शहरातील कर्करोग रुग्णांची संख्या, मृत्यूचे प्रमाण आणि कोणत्या प्रकारचा कर्करोग जास्त प्रमाणात आढळतो, याचा अभ्यास केला जातो. या आकडेवारीचा उपयोग भविष्यात आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी तसेच कर्करोगविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी होणार आहे. विशेष म्हणजे, २० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या संस्थांमध्येही हा उपक्रम राबवणारी ही पहिलीच संस्था आहे, तर कर्करोग नोंदणी सुरू करणारी नवी मुंबई ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
-------------------------------
निधीसाठी शिफारस
कर्करोग रुग्ण नोंदणीसाठी टाटा संस्थेकडून महापालिकेला मोफत संगणक सॉफ्टवेअर आणि आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून निधी मिळविण्यासाठी शिफारस केली जाईल, असेही डॉ. अतुल बुडुख यांनी सांगितले. या वेळी पथकात डॉ. मॅग्डालेना पॅच्कोन्स्की, डॉ. हटू क्य लिन आणि डॉ. अर्पिता पाल यांचा समावेश होता, तर महापालिकेच्या सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. धनवंती घाडगे आणि पॅथॉलॉजिस्ट डॉ. संगीता बनसोडे यांनी विभागाची माहिती दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.