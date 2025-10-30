*डिबार'' कारवाईची तरतूद, औषध परवाना प्रक्रियेत अंमलबजावणी अधिक कडक होणार
खोटी माहिती दिल्यास
औषध कंपन्यांचा परवाना रद्द
मुंबई, ता. ३० : अर्जदार किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीने खोटी, दिशाभूल करणारी वा बनावट माहिती वा कागदपत्रे सादर केल्यास संबंधितांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार आहे. आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने औषध उद्योगात पारदर्शकता राखण्यासाठी नवी अधिसूचना जारी केली आहे.
परवाना रद्द करण्यापूर्वी अर्जदाराला ‘कारण दाखवा’ नोटीस देणे बंधनकारक असेल. यानंतरही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास परवाना प्राधिकरण ठरवलेल्या कालावधीसाठी लायसन्स रद्द करू शकते. तसेच प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध ३० दिवसांत केंद्र सरकारकडे अपील करता येणार आहे. यासह संबंधित औषध कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असून, कंपन्यांचा परवाना प्रक्रिया थांबेल. कंपनीला कोणताही नवीन परवाना किंवा संबंधित काम ठरावीक कालावधीसाठी देणे बंद करण्यात येईल. दरम्यान, या अधिसूचनेवर २७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत.
-----
औषध कंपन्यांनी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास कारवाई करण्यात येईल.
- राजेश नार्वेकर, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.
