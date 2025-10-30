तुर्भेतील शौचालयांची दयनीय अवस्था
तुर्भेतील शौचालयांची दयनीय अवस्था
नागरिक त्रस्त; शिवसेनेची स्वाक्षरी मोहीम
तुर्भे, ता. ३० (बातमीदार) : तुर्भे एमआयडीसी परिसरातील वाढत्या नागरी समस्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने गुरुवारी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेद्वारे नागरिकांच्या समस्या अधोरेखित करून नवी मुंबई महापालिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
इंदिरानगर, बगाडे कंपनी, गणपती पाडा, चुना भट्टी आणि बोन्सरी परिसरातील नागरिकांना गेल्या वर्षभरापासून अस्वच्छता, पाणीटंचाई आणि शौचालयांच्या निकृष्ट अवस्थेमुळे हाल सहन करावे लागत आहेत. वारंवार तक्रारी आणि आंदोलने करूनही प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. विशेषतः सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था अत्यंत वाईट असून, येथे पाणीपुरवठा बंद, दारे तुटकी, दिवे बंद आणि जागोजागी घाण असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. अनेक ठिकाणी शौचालयांच्या भिंतींना भेगा पडल्या असून, दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेमुळे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना (उबाठा) पक्षाने नागरिकांच्या सह्याद्वारे प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. महापालिकेला वेळोवेळी या समस्येबद्दल लेखी सूचना देण्यात आल्या, मात्र प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासने मिळाली; प्रत्यक्षात काहीही काम झाले नाही, असा आरोप यावेळी शिवसेनेच्या नेत्यांनी केला. जर ही परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष रस्त्यावर उतरून मोठे आंदोलन छेडेल, असा इशारा नवी मुंबई उपजिल्हा प्रमुख तथा शहरप्रमुख महेश कोटीवाले यांनी दिला. या वेळी उपशहरप्रमुख सिद्धाराम शिलवंत, विभागप्रमुख इस्माईल शेख, अन्वर खान, जयेश कांबळे, कार्तिक पिल्लई आणि इम्रान शेख आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
