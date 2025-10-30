पालघरमध्ये १,२७७ घरे सौर प्रकाशमय
पालघर, ता. ३० ः जिल्ह्यामध्ये पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत तब्बल एक हजार २७७ घरांना सौरऊर्जेचा प्रकाश मिळणार आहे. त्यांना ही योजना देण्याचे काम महावितरणमार्फत सुरू आहे. या योजनेमुळे पालघर जिल्हा लवकरच ऊर्जा स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहे.
महावितरणच्या संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील एक हजार ७६७ लाभार्थ्यांनी घरगुती सौरऊर्जा योजनेसाठी अर्ज केले होते. यापैकी एक हजार २७७ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. पंतप्रधान सूर्यघर सौरऊर्जा योजनांतर्गत जिल्ह्यामध्ये ८१४ घरांनी सौरऊर्जेचा लाभ घेतला असून या घरांवर सौर प्रणाली अर्थात पॅनेल बसवलेले आहेत. ४६३ ठिकाणी सौर पॅनेल लावण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाणार आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. तीन किलोवॉटपर्यंत सौर पॅनेल बसवल्यास ७८ हजारांपर्यंत अनुदान मिळते. शिवाय अतिरिक्त वीज महावितरणला देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवता येणे शक्य आहे. जिल्ह्याच्या ८१४ घरांमध्ये सौरऊर्जेचा प्रकाश पडला असून, ४६३ अर्ज प्रगतिपथावर असल्याने जिल्ह्यामध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढण्यास मदत होणार आहे.
सौरऊर्जेचा लाभ ८१४
प्रगतिपथावर अर्ज ४६३
सरकारी अनुदान ७८ हजारांपर्यंत
