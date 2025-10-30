नियमांचे पालन केले नाही!
शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण
मुंबई, ता. ३० ः रोहित आर्या यांच्या अप्सरा मीडिया एंटरटेन्मेंट नेटवर्क प्रोजेक्ट धील ‘लेट्स चेंज’ या उपक्रमाअंतर्गत ‘स्वच्छता मॉनिटर’ या उपक्रमाला सीएसआरच्या माध्यमातून सप्टेंबर २०२२ आणि जून २०२३ अशा दोन वेळा मान्यता देण्यात आल्या होत्या. यासाठी सुरुवातीला या कार्यक्रमासाठी या संस्थेला विभागाने नऊ लाख ९० हजार इतकी रक्कम दिली होती; मात्र त्यानंतर तिसऱ्यांदा २०२३-२४ मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ या अभियानांतर्गत दोन कोटी इतका निधी स्वच्छता मॉनिटर टप्पा दोन हे अभियान राबविण्यासाठी शासनमान्यता देण्यात आली होती; मात्र त्यात रोहित आर्या यांनी यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांचे पालन केले नसल्याचे निदर्शनास आल्याने स्वच्छता मॉनिटर टप्पा दोन उपक्रम राबविता आले नाहीत, असा स्पष्ट खुलासा विभागाकडून करण्यात आला आहे.
टप्पा दोनसाठी आर्या यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये जाहिरात, व्यवस्थापन खर्च, खर्चाच्या अंदाजाचे निकष तांत्रिक संचालनालयाचे मार्गदर्शक तत्त्वे किमान नियम आदींबाबत कुठलाही ऊहापोह केलेला नव्हता. तसेच योजनेची परिणामकारकता कितपत होणार आहे, याची स्पष्टता नव्हती, यामुळे टप्पा दोन उपक्रम राबविता आला नसल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, आर्या यांनी प्रोजेक्ट लेट्स चेंज अंतर्गत स्वच्छता मॉनिटर २०२४-२५ हा उपक्रम पुन्हा राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबविण्यास व उपक्रम राबविण्याकरिता दोन कोटी ४१ लाख ८१ हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत विनंती केली होती; मात्र हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असताना आपल्या खासगी संकेतस्थळावर स्वच्छता मॉनिटर २०२४-२५ या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याकरिता त्यांच्या संस्थेकडून शासनाच्या मान्यतेशिवाय परस्पर नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे त्याला शालेय शिक्षण आयुक्ताने उपक्रमासाठी शाळांकडून जमा केलेली रक्कम शासकीय खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच त्याच्या संस्थेकडून स्वच्छता या उपक्रमाकरिता ती संस्था, शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारणार नाही, असे हमीपत्र घेण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या होत्या; मात्र याप्रकरणी रोहित आर्या यांच्याकडून अपेक्षित माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे पुढील कार्यवाही करता आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी केले आहे.
