बोईसरमध्ये सराफा दुकानावर गोळीबार
बोईसर/तारापूर, ता. ३१ (बातमीदार) : दरोडा टाकण्याच्या इराद्याने आलेल्या चोरट्यांनी सराफा दुकानावर गोळीबार केल्याची घटना बोईसरमध्ये घडली. येथील गणेश नगर परिसरात असलेल्या चतुर्भुज ज्वेलर्स या सराफा दुकानावर शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास दरोड्याच्या इराद्याने आलेल्या अज्ञात चोरट्यांनी गोळीबार केला. यात सराफा दुकानदार बचावला असून, पोलिसांचा तपास सुरू आहे.
दरोडा टाकण्यासाठी आलेल्या चोरट्यांनी दुकानदाराच्या दिशेने पिस्तुलातून दोन गोळ्या झाडल्या. चोरट्यांचा नेम चुकल्यामुळे सराफा दुकानदार बचावला. यानंतर घाबरलेल्या चोरट्यांनी पिस्तूल घटनास्थळीच टाकून पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच बोईसर पोलिस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून, त्यांनी पिस्तूल ताब्यात घेतले आहे व पळून गेलेल्या चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे.
