मोखाड्यात गॅस्ट्रोची लागण, २५ अधिक रूग्ण बाधीत,
मोखाड्यात गॅस्ट्रोचा उद्रेक;
२५ हून अधिक रुग्ण बाधित
सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा, ता. ३१ : येथील सायदे ग्रामपंचायत अंतर्गत बोरशेती गावात गुरुवारी (ता. ३०) मध्यरात्रीनंतर नागरिकांना गॅस्ट्रोचा (ढाळ-वांती) त्रास जाणवू लागला. सुरुवातीला २० हून अधिक नागरिक बाधित झाले, तर शुक्रवारी (ता. ३१) दुपारपर्यंत ही संख्या २८ पर्यंत पोहोचली होती.
बाधित रुग्णांना तातडीने खोडाळ्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यातील दोन गंभीर रुग्णांना मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक तपासणीनंतर पुढील उपचारांसाठी नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले. खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुधारणा न झाल्याने काही रुग्णांनी खासगी दवाखान्यात उपचार घेतले.
मागील आठवड्यात कोसळलेल्या परतीच्या पावसामुळे विहिरीचे पाणी दूषित झाल्याने नागरिकांना गॅस्ट्रोची लागण झाली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे. आरोग्य विभागाने गावात तातडीने एक पथक तैनात करून, शर्तीचे प्रयत्न करत गॅस्ट्रोची साथ नियंत्रणात आणली आहे.
---------
बोरशेती येथील गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी विकास तरकाने या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह आरोग्य सहाय्यक, चार आरोग्य सेवक, एक आरोग्य सेविका, आशा कार्यकर्ती, पर्यवेक्षक आणि अंगणवाडी सेविका अशी टीम तैनात केली आहे. गॅस्ट्रोच्या रुग्णांना २४ ते ४८ तास देखरेखीखाली ठेवणे आवश्यक आहे.
- भाऊसाहेब चत्तर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, मोखाडा
---------
रात्री खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्ण दाखल करून, सकाळपर्यंत रुग्णांचा त्रास कमी झाला नाही. त्यामुळे आम्ही रुग्णांना खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले. येथे रुग्णांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. नागरिकांचा सरकारी दवाखान्यातील उपचारावरील विश्वास उडाला आहे.
- आत्या झुगरे, स्थानिक
---------
उपचारासाठी दाखल रुग्णांची नावे
१) नीतू शाम झुगरे (वय १७) नाशिक जिल्हा रुग्णालय
२) करण रामदास शिद (वय १४) नाशिक जिल्हा रुग्णालय
३) सीताराम गोविंद हमरे (वय ५५) खासगी रुग्णालय
४) रुक्मिणी बच्चू जुगरे (वय २४) खासगी रुग्णालय
५) रंजना जयराम शिद (वय २१) खासगी रुग्णालय
६) अर्जुन रामदास शिद (वय १७) खासगी रुग्णालय
७) वसंत बोरू जुगरे (वय ४०) खासगी रुग्णालय
८) चांगुणा संतोष जुगरे (वय २७) खासगी रुग्णालय
९) भूमिका संतोष जुगरे (वय ४) खासगी रुग्णालय
१०) गोविंद देवाजी झुगरे (वय ३५) खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र
११) हौसाबाई गुणा झुगरे (वय १९) खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र
१२) लता झेतू झुगरे (वय २६) खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र
१३,) वणी दत्ता शिद (वय ३५) खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र
१४) किरण सोनू लचके (वय ९) खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र
१५) देविदास भीमा राऊत (वय २८) खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र
१६) उषा बच्चू गावित (वय १२) खासगी रुग्णालय
१७) भोरु कान्हा झुगरे (वय ७५) खासगी रुग्णालय
१८) रोहिणी बच्चू गावित (वय १६) खासगी रुग्णालय
१९) चंद्री सोमा शिद (वय ४०) खासगी रुग्णालय
२०) सोनाली सोमा शिद (वय १५) खासगी रुग्णालय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.