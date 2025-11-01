गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पाला गती
गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पाला गती
महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी केली पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ ः गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पांतर्गत गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी परिसरात ५.३ किलोमीटर लांबी आणि तिहेरी मार्गिका असलेल्या जुळ्या बोगद्याच्या बांधकामासाठी ‘लॉन्चिंग शाफ्ट’चे उत्खनन कार्य जलद गतीने सुरू आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी या कामाची प्रत्यक्षस्थळ पाहणी केली. त्या वेळी त्यांनी विविध निर्देश दिले. महापालिका अभियंते, सल्लागार या वेळी उपस्थित होते.
या प्रकल्पांतर्गत भूमिगत जुळ्या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी दोन अत्याधुनिक बोगदा खनन संयंत्रांची आवश्यकता आहे. यापैकी एका यंत्राचे सर्व घटक भाग कार्यस्थळी दाखल झाले आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये बोगदा खोदकामास प्रत्यक्षात सुरुवात होणार आहे. या टप्प्यानंतर रस्ते प्रकल्पाच्या कामास अधिक गती मिळणार आहे. या जोड रस्ते प्रकल्पाची कामे निश्चित कालमर्यादेतच पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट निर्देश बांगर यांनी दिले.
बोगदा खनन संयंत्राचे सर्व घटक भाग जोश मैदान या ठिकाणी दाखल झाले आहेत. हे सुटे भाग जपानहून एकूण ७७ कंटेनरमधून आयात करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या बोगदा खनन संयत्राचे घटक भाग डिसेंबर २०२५ पर्यंत कार्यस्थळी दाखल होण्याची अपेक्षा आहे.
या घटक भागांची पाहणी करत बांगर यांनी माहिती घेतली. या बोगदा खनन संयंत्राच्या घटक भागांची जोडणी ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. तर, दुसऱ्या बोगदा खनन संयंत्राच्या घटक भागांची जोडणी ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर बोगदा खोदकामास प्रत्यक्षात सुरुवात होईल.
मुंबईतील सर्वात मोठे बोगदे ठरतील
तिहेरी मार्गिका असलेल्या पेटी बोगद्याचे काम अभियांत्रिकीदृष्ट्या आव्हानात्मक स्वरूपाचे आहे. बोगदा खनन संयंत्रांच्या साहाय्याने एकूण सुमारे ५.३ किलोमीटर लांबीपर्यंत दुहेरी बोगद्यांचे खोदकाम करण्यात येणार आहे. पेटी बोगद्यासह हे एकूण अंतर सुमारे ६.६२ किलोमीटरपर्यंत वाढेल. प्रत्येक बोगद्याचा बाह्य व्यास सुमारे १४.४२ मीटर इतका असेल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हे बोगदे मुंबई महानगर क्षेत्रातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे ठरतील, अशी माहिती संबंधितांकडून देण्यात आली.
