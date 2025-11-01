श्रीवर्धनच्या पर्यटनाला फटका
श्रीवर्धनच्या पर्यटनाला फटका
विकासकामांच्या नावाखाली किनाऱ्यांची दुर्दशा
श्रीवर्धन, ता. १ (वार्ताहर) ः ‘ब्ल्यू फ्लॅग पायलट’ मानांकनाने श्रीवर्धनला जागतिक नकाशावर स्थान मिळाले आहे. या निर्णयाने पर्यटनाला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे; परंतु सद्यःस्थितीतील सुशोभीकरणाची दुरवस्थेने विखुरलेल्या दगडातून वाट शोधण्याची वेळ आली आहे.
श्रीवर्धन शहराला अडीच किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. २००९ला साधारण दीड किलोमीटर लांबीच्या अंतरावर धूपप्रतिबंधक बंधारा बांधण्यात आला. २००९ पासून २०२४ पर्यंत सुस्थितीत असलेला धूपप्रतिबंधक बंधारा जीवनाबंदर, मूळगाव कोळीवाडा येथे कामांमध्ये दुष्परिणाम होऊ लागला आहे. सद्यःस्थितीत बंधाऱ्यावरून किनाऱ्याकडे जाणारा रॅम्प, पायऱ्यांची लाटांनी दुरवस्था झाली आहे. जीवनाबंदर येथे सुरू असलेल्या अत्याधुनिक जेटीच्या बांधकामासाठी दगड, मातीचा भराव टाकण्यात येतो. या भरावामुळे जीवनाबंदर येथील मूळगाव कोळीवाडा येथील काळिंजे खाडीच्या पाण्याने दिशा बदलली आहे. श्रीवर्धनची भौगोलिक रचना दोन डोंगरांच्या मध्ये शहर वसलेले आहे. या लाटांमुळे दीड किलोमीटर लांबीचा धूपप्रतिबंधक बंधारा उद्ध्वस्त होत असून झाडे लाटांमुळे भुईसपाट झाली आहेत.
-----------------------------
निकषांबाबत साशंकता
समुद्रकिनाऱ्यावरील स्वच्छता, समुद्राच्या पाण्याची गुणवत्ता, पर्यटकांचे संरक्षण तसेच पर्यावरण रक्षण, अशा ३३ निकषांनंतर हा दर्जा दिला जातो. केंद्रीय पर्यावरण हवामान तसेच पर्यटन खात्याच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत मूल्यमापन करण्यात आल्यानंतर श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्याला ‘ब्ल्यू फ्लॅग’ दर्जा देण्यात आला आहे. वर्षभर पाहणी केल्यानंतर मानांकनाला अंतिम स्वरूप मिळणार आहे.
--------------------------
मानांकनाचा फायदा कोणाला?
श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्याला ब्लू फ्लॅग मानांकन मिळाले आहे. यामुळे पर्यटनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाल्याने विदेशी पर्यटकांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी आशा आहे. तर दुसरीकडे श्रीवर्धन येथे जमीन खरेदीचे व्यवहार वाढत असून स्थानिक पर्यटन व्यावसायिक मात्र बेरोजगार होत आहेत. त्यामुळे विकासाचा फायदा मुंबई, पुण्यातील धनिकांना होणार असल्याची चर्चा आहे.
