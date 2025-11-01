शहाड उड्डाणपुलाच्या डांबरीकरणाला हिरवा कंदील!
शहाड उड्डाणपुलाच्या डांबरीकरणाला ‘हिरवा कंदील’
३ नोव्हेंबरपासून कामाला सुरुवात; मोठ्या वाहनांना २० दिवस बंदी
उल्हासनगर, ता. १ (वार्ताहर) ः कल्याण- शहाड- उल्हासनगर- मुरबाड महामार्गावरील शहराच्या जीवनवाहिनीप्रमाणे असलेल्या शहाड उड्डाणपुलाचा त्रासदायक प्रवास अखेर संपणार आहे. अनेक महिन्यांपासून तडे गेलेला आणि खड्ड्यांनी व्यापलेला हा पूल लवकरच नव्या डांबरी लेपाने चकाकणार आहे. आमदार कुमार आयलानी यांनी डांबरीकरणासाठी पाठपुरावा केला होता. आता पुलाच्या डांबरीकरणाचे काम ३ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असून, ते २३ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजेच अवघ्या २० दिवसांत पूर्ण होईल, अशी अधिकृत माहिती समोर आली आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी अनेक बैठका आणि पत्रव्यवहारानंतर १३ ऑक्टोबर रोजी बेअरिंग बदलण्याचे काम पूर्ण झाले होते. दिवाळीत वाहतुकीला अडथळा नको म्हणून रस्त्याचे काम पुढे ढकलण्यात आले होते. आता या कामासाठी ठाणे वाहतूक विभागाचे उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी परवानगी दिली असून, ३ नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
वाहतूक नियम (२० दिवसांसाठी) :
शहाड पुलावर एका लेनवर फक्त बाइक, ऑटो आणि चारचाकी वाहनांची वाहतूक सुरू राहील.
मोठ्या वाहनांना पुलावर पूर्णतः बंदी घालण्यात येणार आहे.
उल्हासनगर ट्रॅफिक विभागाचे निरीक्षक राजेश शिरसाठ यांनी ही माहिती दिली. कामाच्या काळात नागरिकांना गैरसोय होऊ नये म्हणून वाहतूक पोलिस दलाची विशेष पथके तैनात केली जाणार आहेत.
टिकाऊ रस्त्यासाठी आराखडा
आमदार कुमार आयलानी यांनी सांगितले, की शहाड पुलाच्या आधीच्या रस्त्यावरील जुने साहित्य पूर्णतः काढून त्यावर नवीन डांबराची मजबूत लेयर टाकून टिकाऊ रस्ता तयार करण्याची मागणी आम्ही केली होती. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केला असून, त्यामुळे रस्त्याची टिकाऊपणा आणि दर्जा दोन्ही कायम राहतील. आमदार आयलानी आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेश शिरसाठ यांनी नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून हे काम वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण होईल.
