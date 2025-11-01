झटपट पैशांच्या मोहाचे बळी
सायबर चोरांचे उच्चशिक्षित सावज, नऊ महिन्यांत ७५ कोटींचा गंडा
विक्रम गायकवाड ः सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १ : शेअर मार्केट गुंतवणुकीच्या नावाखाली ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या सायबर चोरांनी नवी मुंबई शहरात नऊ महिन्यांत ७५ कोटींची रक्कम लाटली आहे. कमी वेळात जास्त नफा कमावण्याचा मोह उच्चशिक्षितांना लक्ष्य करीत आहे.
समाजमाध्यमांचा वापर करून नागरिकांना लुबाडण्याचे नवीन हत्यार सायबर गुन्हेगारांनी शोधले आहे. शेअर मार्केट ट्रेडिंग, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्रामवर जलद नफ्याच्या आकर्षक जाहिराती टाकून सावज शोधतात. जाहिरात पाहून संपर्क साधणाऱ्यांना व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुपमध्ये सहभागी केले जाते. या ग्रुपमध्ये नफा मिळवलेल्या व्यक्तींचे बनावट चॅटिंग दाखवून विश्वास संपादन केला जातो. सुरुवातीला हजारांची गुंतवणूक करून थोडा नफा दाखवून विश्वास संपादन केला जातो. त्यानंतर खोट्या ट्रेडिंग ॲपद्वारे मोठी रक्कम गुंतवायला भाग पाडले जाते. काही जण कर्ज काढून तर काही दागदागिने विकून कोट्यवधींची गुंतवणूक करतात. पैसे मिळवताना मात्र सायबर चोरटे संपर्क तोडून गायब होतात. बनावट ट्रेडिंग ॲपचा फसवणुकीसाठी वापर केला जातो. या ॲपवरील नफा पूर्णपणे खोटा असतो. प्रत्यक्षात नागरिकांची रक्कम बँक खात्यांमध्ये वळती करतात.
गुन्ह्याचा कालावधी - ९ महिने
गुन्ह्यांची नोंद - १३२
फसवणूक - ७४ कोटी ६६ लाख
उघडकीस आलेले गुन्हे - ३५
गोठवलेली रक्कम - २३ कोटी ९६ लाख ४५ हजार
अटक आरोपी - ४६
फसवणुकीच्या प्रमुख घटना
- नवी मुंबईतील कळंबोलीत ऑगस्टमध्ये डॉक्टरची तीन कोटी ३२ लाख रुपयांची फसवणूक
- शेअर ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणुकीतून महिला डॉक्टरची ११ लाखांची फसवणूक
- नेरूळमधील लेखापालाची तब्बल दोन कोटी तीन लाख उकळले
- खारघरमधील बांधकाम व्यावसायिकाला १४ कोटी ८९ लाखांचा गंडा
- खारघरमध्ये राहणाऱ्या ६२ वर्षीय व्यक्तीची ५२ लाखांची फसवणूक
