मोतीराम तलावावरील अनधिकृत चौथऱ्यांवर बुलडोजर
मनसेच्या अल्टिमेटमनंतर नगरपालिकेची कारवाई
पेण, ता. १ (वार्ताहर) ः पेण शहरातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या मोतीराम तलाव परिसरात उत्तर भारतीय समाजाकडून छटपूजेच्या पार्श्वभूमीवर बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत चौथऱ्यांवर अखेर पेण नगरपालिका प्रशासनाने बुलडोजर फिरवत कारवाई केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या अनधिकृत बांधकामाविरोधात आवाज उठवत २४ तासांचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर प्रशासनास हरकत घेण्यास भाग पाडले गेले.
छटपूजा हा उत्तर भारतीय समाजातील अत्यंत महत्त्वाचा सण मानला जातो. दरवर्षी मोठ्या श्रद्धेने ही पूजा तलाव, नदीकाठी केली जाते. यंदा पेण शहरातील मोतीराम तलाव परिसरात उत्तर भारतीय बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पूजेची तयारी केली होती. दरम्यान, त्यांनी तलावाच्या काठावर काही ठिकाणी सिमेंटच्या व विटांच्या चौथऱ्यांची अनधिकृत उभारणी केली होती. या चौथऱ्यांमुळे तलावाचे सौंदर्य आणि परिसराची स्वच्छता धोक्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांना माहिती मिळताच जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली पेण नगरपालिकेकडे निवेदन दिले. या निवेदनात अनधिकृत चौथरे २४ तासांत जमीनदोस्त न केल्यास मनसे आंदोलन छेडेल, असा इशारा देण्यात आला होता. उत्तर भारतीय बांधवांनी आपले सण, उत्सव साजरे करावेत, यात मनसेची काही हरकत नाही; मात्र नगरपालिकेची परवानगी न घेता सार्वजनिक ठिकाणी बांधकाम करणे हा कायद्याचा भंग आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीत कोणतीही मुजोरी सहन केली जाणार नाही, असे ठाकूर यांनी नमूद केले. या इशाऱ्याला गांभीर्याने घेत नगरपालिकेच्या पथकाने तातडीने कार्यवाही करीत ३१ ऑक्टोबरला सकाळी बुलडोजरच्या सहाय्याने सर्व अनधिकृत चौथरे जमीनदोस्त केले. या कारवाईदरम्यान पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी नगरपालिकेचे आभार मानले.
