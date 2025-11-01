पालिकेच्या रुग्णालयात रक्ताचा तुटवडा
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे रक्तपेढीत संकलन घटले; ओ पॉझिटिव्हची सर्वाधिक गरज
तुर्भे, ता. १ (बातमीदार) ः रक्तदान हे श्रेष्ठदान ही संकल्पना सर्वश्रुत असली तरी सध्या नवी मुंबई महापालिकेच्या वाशी येथील प्रथम संदर्भ रुग्णालयातील मीनाताई ठाकरे रक्तपेढी गंभीर रक्ततुटवड्याला सामोरी जात आहे. विशेषतः ओ पॉझिटिव्हसारखे सामान्य पण अत्यावश्यक रक्तगट पूर्णतः संपले असून, रुग्णांच्या नातेवाइकांना आवश्यक रक्तासाठी ठिकठिकाणी पायपीट करावी लागत आहे.
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे कॉलेज, कार्यालये आणि अनेक सामाजिक संस्था बंद असल्याने शहरभरात रक्तदान शिबिरांचे आयोजन होत नाही. परिणामी, रक्तसाठा वेगाने कमी होत चालला आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या तीन प्रमुख रुग्णालयांसह दोन माता-बाल रुग्णालयांमध्ये थॅलसेमिया, अपघातग्रस्त, कॅन्सरग्रस्त रुग्ण तसेच प्रसूती आणि शस्त्रक्रिया अशा गंभीर उपचारांसाठी दररोज मोठ्या प्रमाणावर रक्ताची आवश्यकता असते. महापालिकेच्या वाशी, नेरूळ आणि ऐरोली येथील सार्वजनिक रुग्णालयांत दररोज शेकडो रुग्ण उपचारार्थ दाखल होत असतात. याशिवाय २४ नागरी आरोग्य केंद्रांत प्राथमिक उपचार घेताना अनेक रुग्णांना रक्ताची गरज भासते. या सर्व ठिकाणांसाठी वाशी येथील मीनाताई ठाकरे रक्तपेढीवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र सध्या रक्तदात्यांची संख्या लक्षणीय घटल्याने रक्तसाठा कोरडा पडला आहे.
वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत जवादे यांनी सांगितले, की नागरिकांनी रक्तदान केल्यास रक्तपेढीत आवश्यक साठा निर्माण होऊ शकतो. परंतु दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे शाळा-कॉलेज बंद आहेत आणि रक्तदान शिबिरेही होत नाहीत. त्यामुळे सध्या रक्ताची कमतरता तीव्र झाली आहे. समाजातील तरुणवर्ग आणि सामाजिक संस्था यांनी पुढाकार घेऊन रक्तदान करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
रक्तदान करण्याची सुविधा थेट वाशी येथील प्रथम संदर्भ रुग्णालयातील मीनाताई ठाकरे रक्तपेढीत उपलब्ध आहे. तसेच वाढदिवस, सण किंवा सामाजिक उपक्रमांच्या निमित्ताने कोणतीही संस्था रक्तदान शिबिर आयोजित करू इच्छित असल्यास पालिकेकडून आवश्यक मदत आणि सुविधा दिल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून नागरिकांना ‘रक्तदान करा जीवन वाचा’ हा संदेश देत तातडीने पुढे येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
