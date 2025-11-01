वाडा येथे विशेष पोलिस महानिरीक्षकांचा सहभाग
वाडा (बातमीदार) ः पालघर पोलिस दलाकडून शुक्रवारी (ता. ३१) वाडा येथे राष्ट्रीय एकता दिनाचे औचित्य साधून लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त रन फॉर युनिटी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. जनसामान्य नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना निर्माण व्हावी, या उद्देशाने हा उपक्रम पार पडला. या वेळी कोकण परिक्षेत्र विशेष पोलिस महानिरीक्षक संजय दराडे, पालघर अधीक्षक यतीश देशमुख, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक नरळे, अपर अधीक्षक सुहास व्हनमाने, जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुहास व्हनमाने यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमांतर्गत दोन आणि पाच किमी मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. उपस्थितांना एकतेची शपथ देण्यात येऊन मॅरेथॉन स्पर्धा पार पडली.
