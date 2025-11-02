खारघरकरांना १८ तास मनस्ताप
खारघरकरांना १८ तास मनस्ताप
भोकरपाडा जलवाहिनी दुरुस्तीसाठी पाणीपुरवठा बंद
खारघर, ता. २ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या भोकरपाडा जलवाहिनी दुरुस्तीसाठी १८ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकेकडून मिळणारा १५ एमएलडी पाणीसाठा कमी होणार असल्याने खारघर, तळोजाकरांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.
खारघर, तळोजा परिसरात दिवाळीत कमी दाबाने पाणीपुरवठा झाल्यामुळे नागरिकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागले. या प्रकाराने सिडकोवर चोहोबाजूने टीका झाल्यामुळे सिडकोने नवी मुंबई पालिकेकडून १४ ते १५ एमएलडी पाणी खारघर, तळोजा वसाहतीला पुरवले होते. दरम्यान, नवी मुंबई महापालिका हद्दीत पाणीपुरवठा करणाऱ्या पालिकेच्या भोकरपाडा जलवाहिनी दुरुस्तीसाठी मंगळवारी (ता. ४), बुधवार (ता. ५) असे दोन दिवस १८ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. या कालावधीत पालिकेकडून मिळणारा १५ एमएलडी पाणीसाठा मिळणार नसल्याने खारघर, तळोजा वसाहतीत पुन्हा पाणीटंचाईसदृश परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे.
------------------------------------
टँकरवर भिस्त
दिवाळीत खारघर, तळोजा परिसरात सिडकोकडून दैनंदिन २०० टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. अजूनही काही वसाहतीत पुरेसा पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. अशातच आता जलवाहिनी दुरुस्तीनंतर दोन दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार असल्याने खारघर, तळोजावासीयांना पाणी जपून वापरावे लागणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.