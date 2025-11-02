ट्रक टर्मिनल आगप्रकरणी गुन्हा
ट्रक टर्मिनल आगप्रकरणी गुन्हा
सुरक्षेविषयक उपाययोजनांकडे दुर्लक्षाचा आरोप
नवी मुंबई, ता. २ (वार्ताहर) ः एपीएमसी सेक्टर २० मधील ट्रक टर्मिनल पार्किंग परिसराला आग लागली होती. या प्रकरणात पार्किंगचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीवर गुन्हा नोंदवण्यात आला असून सुरक्षेविषयक उपाययोजनांचा अभाव असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
एपीएमसी सेक्टर २० मधील ट्रक टर्मिनलमध्ये ६ जुलै रोजी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास आग लागली होती. या वेळी ठेवण्यात आलेले पुठ्ठा, प्लॅस्टिकच्या क्रेट्समुळे काही क्षणातच आगीने भीषण रूप धारण केले होते. या घटनेत जीवितहानी झाली नसली, तरी चार टेम्पो, एक भंगारमधील बस, जेसीबी, मोटारसायकल, टेम्पो ट्रव्हलर पूर्णपणे खाक झाले होते. आगीच्या घटनेनंतर अग्निशमन दल, पोलिसांनी केलेल्या तपासात पार्किंगची व्यवस्था पाहणाऱ्या मे. यश मार्केटींग ॲण्ड ट्रेडिंग कंपनीच्या मालकाविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या परवानगीशिवाय सुरक्षेच्या उपाययोजना नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे एपीएमसी पोलिसांनी घटनेला जबाबदार धरताना कंपनीचा मालक सुधीरकुमार अगरवालविरोधात बीएनएस कलम १२५,३२४ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
