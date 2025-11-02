खड्ड्यात अडकल्याने दुचाकीला अपघात
खड्ड्यात दुचाकी अडकल्याने अपघात
खारघरच्या सेक्टर २०मधील घटना, दोघे जखमी
खारघर, ता. २ (बातमीदार) ः खड्ड्यात दुचाकी अडकल्याने झालेल्या अपघातात वडील, मुलगा किरकोळ जखमी झाला आहे. खारघरच्या सेंट्रल पार्ककडून सेक्टर २०कडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शनिवारी (ता. १) सायंकाळी आठच्या सुमारास ही घटना घडली होती.
खारघरमधील प्रेम दनाई (३८) नऊवर्षीय मुलासोबत दुचाकीने सेक्टर ३५ कडून सेंट्रल पार्कमार्गे शिल्प चौक सेक्टर २० वसाहतीत जात होते. रात्री आठच्या सुमारास सेंट्रल पार्कलगत असलेल्या रस्त्यावरील खड्ड्यात त्याची दुचाकी अडकल्याने दोघेही खाली पडले. अपघातात मुलांच्या पायाला तर वडिलांच्या हाताला किरकोळ दुखापत झाली. त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. तीन वर्षांपूर्वी सेक्टर चारमधील बालभारती स्कूलसमोरील खड्ड्यातही अशाच प्रकारे दुचाकी अडकून एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने तातडीने रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक सिंग यांनी केली आहे.
