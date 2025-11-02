इराणी टोळीतील सराईत चोराला अटक
इराणी टोळीतील सराईत चोराला अटक
कल्याण, ता. २ (बातमीदार) : सोनसाखळी चोरीच्या प्रकरणांमध्ये सक्रिय असलेल्या सराईत इराणी टोळीतील एका आरोपीला कल्याण परिमंडळ तीनच्या पोलिसांनी फिल्मी स्टाइलने पकडत बेड्या ठोकल्या आहेत. पोलिसांची ही धाडसी कारवाई सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
आरोपी जुल्फेकार इराणी याचा पाठलाग करून पोलिसांनी अटक केली. जुल्फेकार हा मुंबईतील विविध सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होता. पोलिसांनी सापळा रचून आरोपीचा अर्ध्या किलोमीटरपर्यंत पाठलाग केला आणि शिताफीने त्याला ताब्यात घेतले. जुल्फेकारला पकडण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या कुटुंबीयांनीही पोलिसांशी वाद घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी संयम राखत आरोपीला अखेर ताब्यात घेतले. आरोपीला पुढील तपासासाठी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. पुढील तपासादरम्यान मुंबईतील अनेक गुन्ह्यांचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कल्याण पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
