तळामध्ये स्थानिक तरुणांचा राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश
तळा, ता. २ (बातमीदार) ः तळा तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला नवी ऊर्जा प्राप्त झाली आहे. सुतारवाडी येथील गीताबाग कार्यालयात झालेल्या भव्य कार्यक्रमात अनेक मान्यवर, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश करून पक्षाच्या विचारधारेवर विश्वास दर्शविला. याप्रसंगी प्रदेशाध्यक्षांच्या हस्ते सर्व नवप्रवेशितांचे स्वागत करण्यात आले.
मालुककोंड येथील दिलीप घाणेकर, लक्ष्मण घाणेकर यांच्यासह मुंबईकर मंडळ महिला कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग या प्रवेश सोहळ्यात दिसून आला. नवीन कार्यकर्त्यांच्या या प्रवेशामुळे तळा तालुक्यात पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या कार्यक्रमात उपस्थितांना संबोधित करताना प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले, तळा तालुक्याच्या जनतेने मला नेहमीच अपार प्रेम व पाठिंबा दिला आहे. आज या परिसरातील कार्यकर्ते स्वतःहून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सहभागी होत आहेत, ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. तुमच्या सहभागामुळे संघटन अधिक मजबूत होईल आणि जनतेपर्यंत पक्षाची विचारधारा अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल. ते पुढे म्हणाले, नवीन कार्यकर्त्यांच्या ऊर्जेने पक्षाची कार्यक्षमता दुप्पट होईल. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तळा तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाला आणि जनतेच्या मूलभूत गरजांवर प्राधान्य दिले जाईल. गावोगावी पक्षाचे ध्येयधोरण पोहोचवून राष्ट्रवादी काँग्रेसची नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करावे. या कार्यक्रमाला तळा तालुक्यातील पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी, महिला कार्यकर्त्या, तरुण नेते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रवेश सोहळ्यानंतर नव्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या झेंड्याखाली कार्य करण्याची शपथ घेतली.
