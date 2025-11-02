आसल गावातील स्मशानभूमी दुर्दशा
आसल गावातील स्मशानभूमीची दुर्दशा
प्रशासनाचा कानाडोळा; ग्रामस्थांमध्ये संताप
कर्जत, ता. २ (बातमीदार) : तालुक्यात विकासकामांचा गाजावाजा मोठ्या प्रमाणात केला जात असताना, वास्तव मात्र वेगळेच चित्र उभे करीत आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत आसलच्या हद्दीतील स्मशानभूमीची दुरवस्था हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. येथील स्मशानभूमी सध्या अत्यंत बिकट स्थितीत असून, अस्वच्छता, तुटलेली संरक्षण भिंत, मोडकळीस आलेले पत्र्याचे शेड आणि पिण्याच्या पाण्याची व बसण्याची सोय नसणे या कारणांमुळे मृत व्यक्तींच्या अंतिम संस्कारासाठी येणाऱ्या नातेवाइकांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
मुख्य रस्त्यालगत असलेली ही स्मशानभूमी स्थानिकांसाठी अत्यंत आवश्यक असूनही प्रशासनाकडून त्याकडे सतत दुर्लक्ष केले जात आहे. पावसाळ्यात येथे चिखलाचे साम्राज्य तर उन्हाळ्यात काटेरी झुडपांमुळे परिसरात जाणेही अवघड बनते. परिणामी, नातेवाइकांना अंतिम विधीसाठी असह्य परिस्थितीत तिथे थांबावे लागते. गावकऱ्यांनी यापूर्वीही अनेक वेळा ग्रामपंचायत व संबंधित विभागाकडे दुरुस्ती आणि स्वच्छतेसाठी मागणी केली; मात्र आजतागायत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. स्थानिक ग्रामस्थ सचिन गायकवाड म्हणाले, की आसल गावातील स्मशानभूमीची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. प्रशासनाकडून या गंभीर विषयाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. तुटलेली भिंत, मोडकळीस आलेले शेड आणि आवश्यक सुविधा नसल्याने ग्रामस्थांना प्रचंड अडचण होते. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून दुरुस्तीची कार्यवाही करावी.
