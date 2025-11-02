आगामी निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांच्या हालचाली
शेकाप पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सज्ज होण्याच्या सूचना
अलिबाग, ता. २ (वार्ताहर) ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल लवकरच वाजण्याची शक्यता असल्याने सर्वच राजकीय पक्ष आता कामाला लागले आहेत. जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यानंतर सर्वच पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने अलिबागधील शेतकरी भवन येथे शेतकरी कामगार पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकत्र्यांची बैठक नुकतीच पार पडली.
बैठकीसाठी शेकाप राज्य महिला आघाडी प्रमुख ॲड. मानसी म्हात्रे, प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील, शेकापचे ज्येष्ठ नेते शंकरराव म्हात्रे, द्वारकानाथ नाईक, अलिबागचे माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक, शेकाप जिल्हा सहचिटणीस ॲड. गौतम पाटील, शेकाप कामगार आघाडी प्रमुख प्रदीप नाईक आदी पदाधिकारी, तसेच वेगवेगळ्या आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला, सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी शेकाप प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी, शेतकरी कामगार पक्ष हा सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू ठेवून काम करणारा पक्ष असल्याचे सांगितले. गोरगरिबांशी आपली नाळ जोडली गेली आहे. येथील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, वंचित घटक जगला पाहिजे, यासाठी आपण काम करीत आहोत. आगामी काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषदांच्या निवडणुका होणार आहे. एकदिलाने प्रत्येकाने या निवडणुकांसाठी कामाला लागा. घरोघरी जाऊन पक्षाची ध्येयधोरणे प्रत्येक मतदारांना समजावून सांगा. आगामी निवडणुकीत विजय हा आपलाच असणार आहे, असे मार्गदर्शन केले.
